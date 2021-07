Damian Lillard veut profiter de ces JO pour oublier l’échec des playoffs

Toujours un peu meurtri par cette élimination au premier tour, Damian Lillard a décidé de rejoindre la Team USA pour changer d’air et ainsi garnir son armoire à trophées.

« J’avais un goût amer dans la bouche, après avoir perdu si tôt en playoffs contre une équipe blessée et qui s’est faite battre au tour suivant. Je m’attendais à gagner. Cet échec m’a donné envie de rejouer immédiatement. J’ai la chance de gagner ici et de ne pas trop ressasser la série et ce qui n’a pas marché durant ces playoffs » affirme ainsi le meneur de jeu dans les colonnes de The Athletic.

Une star parmi tant d’autres

Incontournable à Portland, Damian Lillard va devoir se fondre dans le collectif sous les ordres de Gregg Popovich. Les options offensives sont légion et tout le monde devra se sacrifier pour le bien de l’équipe.

« Je suis content d’être ici et d’avoir l’opportunité de jouer avec les meilleurs du monde » confie t-il néanmoins. « Je ne suis pas venu ici pour jouer exactement de la même manière qu’à Portland et je suis content avec ça. Je vais utiliser toutes mes qualités pour compléter celles de mes coéquipiers. »

Mais lors de cette conférence de presse également retransmise par ESPN, il a surtout été question de Portland. Alors que certaines rumeurs évoquent de potentielles envies de départ de la superstar, le discours de l’intéressé ne laissait rien présager de tel. « Je suis prêt à y aller et faire mon job comme je le fais toujours. J’espère simplement qu’on progressera et qu’on deviendra une meilleure équipe avec un nouveau coach. »

Le sujet Chauncey Billups toujours sensible

En parlant de coach, la nomination de Chauncey Billups a beaucoup fait parler, le soutien de Damian Lillard pour Jason Kidd puis Chauncey Billups ayant été critiqué par les fans. « Beaucoup de choses sortent et on me fait dire certains propos que je n’ai jamais tenus » assure le meneur.

« Tout ce que j’ai à dire, je le dirai directement à Neil (Olshey) donc je n’ai pas grand chose à ajouter sur ce sujet. J’ai déjà dit à Neil mon ressenti » confie un Damian Lillard campé sur ses positions. « »On m’a posé des questions sur les noms qui étaient évoqués. J’ai dit que j’aimais bien Kidd tout comme Chauncey (Billups). »

« Mais à ce moment-là, j’ignorais les accusations à son égard. Je n’ai jamais eu l’impression que c’était mon devoir ou mon travail de dire : ‘Faites ci’ ou ‘Ne faites pas ça’. Mon boulot est de m’améliorer et d’être le meneur de jeu de cette équipe (Portland). Je ne suis jamais sorti de mon rôle en ordonnant à quelqu’un de faire telle ou telle chose et ce fut le cas dans cette situation » conclut-il pour passer à autre chose.