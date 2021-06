Les Blazers étaient au courant des accusations de viol portées contre Chauncey Billups en 1997

Si les derniers détails restent à finaliser, les Blazers veulent Chauncey Billups pour prendre la direction de l’équipe. Sauf que la signature n’est pas encore officielle, et que la franchise de Portland doit gérer une polémique, des accusations de viol à l’encontre de celui qui était alors rookie à Boston, en 1997, ayant refait surface.

Arrivé dans le Massachusetts en 3e position de la Draft, le meneur avait ainsi été accusé, avec Ron Mercer, d’avoir forcé une femme, qui entretenait une relation en pointillés avec Antoine Walker, à pratiquer des « actes sexuels non souhaités » lors d’une soirée. Chauncey Billups s’était défendu en expliquant que la relation sexuelle était consentie, et aucune charge pénale n’avait été retenue contre lui, mais il a ensuite négocié un accord financier au civil.

Depuis, l’histoire avait été complètement oubliée mais des fans l’ont ressortie alors que le MVP des Finals 2004 apparaissait comme le favori pour prendre la succession de Terry Stotts dans l’Oregon.

Selon Adrian Wojnarowski, d’ESPN, cela ne change pas les plans de Neil Olshey, le GM des Blazers, et Jody Allen, la propriétaire. Tous deux étaient au courant des accusations lors du processus de recherche de leur nouveau coach, et comme les Cavaliers, qui avaient offert leur poste de président à Chauncey Billups, ou les Clippers, qui l’ont engagé comme assistant, ils estiment que ce n’est pas un motif suffisant pour faire une croix sur l’ancien Piston.

Mais le sujet est sensible et, sur Twitter, Damian Lillard s’est agacé des critiques de fans, qui lui reprochaient d’avoir soutenu la candidature de Chauncey Billups mais également celle de Jason Kidd, qui avait de son côté plaidé coupable pour violences conjugales en 2001.

« Vraiment ? On m’a demandé les coachs que j’appréciais parmi les noms que j’avais « entendus » et j’ai répondu. Désolé si je n’étais pas au courant de tout leur historique et si je ne lisais pas les journaux quand j’avais 7 ou 8 ans. Je ne soutiens pas ce genre de choses… mais si c’est comme ça que vous voulez me critiquer. Allez-y. »