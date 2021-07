Phil Handy approché par les Wizards

Comme Jamahl Mosley a été engagé à Orlando, la liste des candidats pour le poste aux Wizards se réduit. D’après les informations données par ESPN, la semaine passée, on retrouverait Darvin Ham et Charles Lee (Milwaukee) ainsi que Wes Unseld Jr. (Denver) dans la course pour diriger l’équipe de la capitale.

Néanmoins, l’OCR nous informe que Phil Handy a lui aussi rencontré les dirigeants de Washington le mois dernier. On ne sait pas en revanche s’il y a eu un second entretien, mais comme ESPN n’a pas avancé son nom récemment, on peut penser que les deux camps n’ont pas été plus loin.

L’assistant des Lakers, encore jeune (49 ans) mais qui a des envies de coaching, a pourtant un joli palmarès : six Finals de suite entre 2015 et 2020 avec les Cavs, les Raptors et Los Angeles, pour trois titres (2016, 2019 et 2020).