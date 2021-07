La liste des candidats pour le poste de coach à Washington se réduit

On avait bien compris que les Wizards avaient l’intention de nommer un assistant à leur poste de « head coach » et, selon ESPN, les recherches avancent puisque la franchise aurait bouclé son premier tour d’entretiens.

Les candidats les plus sérieux sont désormais Jamahl Mosley (Dallas), Darvin Ham et Charles Lee (Milwaukee) ainsi que Wes Unseld Jr. (Denver), même si d’autres assistants pourraient encore être en course. Washington va désormais rencontrer de nouveau les quelques candidats restants qui l’intéressent, pour trouver la meilleure option.

À noter que Jamahl Mosley et Wes Unseld Jr. font également partie des candidats pour le poste à Orlando.