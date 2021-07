Torrey Craig toujours incertain pour le Game 3

S’il a évité le pire puisque les examens n’ont montré aucun « dégât structurel » au niveau des ligaments de son genou droit, Torrey Craig n’est pas pour autant certain de tenir sa place pour le Game 3 des Finals, à Milwaukee.

« Il s’est testé hier », a expliqué Monty Williams, samedi, en conférence de presse. « Il n’y a pas de eu de soucis, mais il a toujours mal. Je ne peux rien annoncer sur sa disponibilité. On a un entraînement aujourd’hui (hier) et on pourrait en savoir plus demain (aujourd’hui).

Torrey Craig s’est fait mal au genou en fin de troisième quart-temps du Game 2, après un choc avec Giannis Antetokounmpo. Après quelques instants à se tenir le genou, il a rejoint le vestiaire et n’est pas revenu.

Une mauvaise nouvelle pour Monty Williams, Torrey Craig étant une solution pour le « small ball », surtout en l’absence de Dario Saric, victime de son côté d’une rupture des ligaments croisés.