France – Espagne : une deuxième défaite pour des Bleus sans adresse

Pour la deuxième manche de cette double confrontation face à l’ennemi intime espagnol, les Bleus n’ont pas réussi à faire mieux… Malgré une bonne fin de match de Rudy Gobert, c’est Ricky Rubio qui a fait la différence pour l’Espagne qui engrange un deuxième succès de rang face à son voisin français (87-79).

Moustapha Fall incisif

Rudy Gobert et Nicolas Batum sont en tenue à l’échauffement mais ni l’un ni l’autre ne sont dans le cinq majeur. Moustapha Fall prend la place du Jazz… et s’en sort très bien, avec un premier panier sur un caviar de Nando De Colo, puis un deuxième en allant chercher le contact face à Marc Gasol, avant de lui dunker dessus en passant sous le cercle.

L’Espagne s’en tire bien avec des 3-points de Rudy Fernandez et Alberto Albalde, mais ce sont bien les Bleus qui sont les agresseurs, à l’image de Guerschon Yabusele à la claquette, puis au gros dunk à deux mains. Nando De Colo est saignant mais l’Espagne retrouve aussi des couleurs avec l’entrée de Sergio Rodriguez qui impulse un 10-0. La Roja repasse devant et remporte ce premier quart de trois points (23-20).

La Roja plus propre

Avec les revenants Gobert et Batum sans trop de rythme, Frank Ntilikina prend quelques bonnes initiatives, tout comme Timothé Luwawu-Cabarrot qui marque à 3-points dans le coin mais c’est bien l’Espagne qui a la main. Willy Hernangomez arrive à 10 points et Dario Brizuela y ajoute 8 points en 4 minutes !

Tout comme Batum avant lui, Vincent Poirier va bien dunker sur la raquette ibère mais les Bleus sont dans le dur. De Colo et Rubio s’échauffent même un peu sur une prise de position au poste bas…

À -10 en fin de deuxième quart-temps, les Bleus sont surtout en panne d’adresse avec un tout petit 1/12 à 3-points en première mi-temps, illustré par Evan Fournier (à 1/6 aux tirs) qui hérite de ballons difficiles en fin de possession. Logiquement, l’Espagne mène les débats (45-36).

Frank Ntilikina lance la révolte

Brizuela garde la main chaude au retour des vestiaires mais le jeu se durcit. De Colo et Rubio discutent encore et Victor Claver s’en mêle à son tour. Fournier sanctionne une faute antisportive et c’est plus encore Frank Ntilikina qui met le feu à Bercy, avec un 3-points puis un premier layup et un second ! Largués un temps à -10, les Bleus sont complètement revenus à hauteur.

Cela dit, l’Espagne garde l’avantage avec un Willy Hernangomez toujours aussi propre. À l’inverse, preuve que les Bleus sont encore en rodage, De Colo se retrouve au sol après un contact appuyé de son coéquipier, Moustapha Fall sur la pose d’écran. Qu’importe, malgré ses erreurs et approximations, la France est dans le coup avant le dernier quart (59-57).

Ricky Rubio le plus clutch

Alors que le speaker informe Bercy que les Bleuets sont en finale de leur Coupe du Monde face aux Etats-Unis, le dernier quart commence bien pour les grands Bleus. Rudy Gobert trouve une belle passe pour Albicy avant d’aller écraser un gros dunk. Llull répond à 3-points mais les Bleus démarrent sur un 9-3. Gobert est servi sous les panneaux et il fait plutôt bon usage de ses munitions, délivrant même un caviar pour le layup de Fournier.

Mais la Roja laisse passer l’orage, et repasse devant avec Ricky Rubio qui s’infiltre puis marque à 3-points, avant de profiter d’une interception pour un layup main gauche. Frank Ntilikina et Evan Fournier font rugir le public français avec un 3-points dans chaque coin, mais en défense, la France ne parvient pas à faire de stop, avec Ricky Rubio qui en remet une nouvelle couche et arrive à 23 points.

Trop maladroits à 3-points à 5/22, les Bleus auront montré plusieurs belles réactions mais sans jamais pérenniser leur effort sur la durée. La revanche de Malaga n’aura pas lieu, la Roja s’impose une deuxième fois face à la France en préparation olympique (87-79).

