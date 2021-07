Kevin Durant explique les raisons de sa venue aux Jeux olympiques

Étincelant pour son retour de blessure, Kevin Durant a rassuré sur son état physique. Le joueur a terminé la saison sans douleur, malgré des derniers matchs de playoffs disputés dans leur intégralité.

Avec un corps qui suit et une envie de jouer toujours intacte, Kevin Durant ne voyait pas d’intérêt particulier à rester à la maison cet été. « Je vais en sélection depuis ma sortie d’université. Et à chaque fois que je suis en bonne santé et que j’ai la chance de jouer dans un endroit qui me convient, je vais y aller » explique-t-il pour le New York Post.

Entouré des meilleurs, Kevin Durant n’aura logiquement pas à jouer autant lors de la compétition olympique que lors de la série face aux Bucks. « J’ai terminé l’année en bonne santé donc j’ai pensé que ce serait cool de démarrer la suivante un peu plus tôt que d’habitude en jouant avec Team USA. J’ai la chance d’être entouré des meilleurs joueurs et athlètes au monde donc je voulais juste profiter de l’expérience. »

À Tokyo, l’objectif est évidemment une troisième médaille d’or. Kevin Durant se régale dans le format FIBA, c’est pourquoi il est toujours invaincu en compétition dans cette configuration (39-0) et qu’il n’est plus qu’à 25 points du record de Carmelo Anthony au nombre de points marqués par un joueur de Team USA pendant les JO.

Rendre hommage à Kobe Bryant

Des JO de Tokyo qui seront les premiers depuis le décès de Kobe Bryant. KD y voit là une occasion de lui rendre hommage. « Ça va être important pour une multitude de raisons et ça en fait évidemment partie. On a tellement de ses « disciples » qui ont beaucoup appris à ses côtés et qui avaient une relation particulière avec lui ».

Kobe Bryant a ainsi participé à deux campagnes olympiques, terminées à chaque fois par une belle finale contre les Espagnols et une médaille d’or. « On veut aller aux JO pour ramener l’or comme il l’a fait auparavant, donc on a hâte d’y être. Les gars savent qu’il adorait faire partie de Team USA. Il était vraiment fier d’y être. On se nourrit de ce type d’énergie et Kobe l’apportait sans arrêt. Il reste important pour chacun d’entre nous. Il nous manque beaucoup car on sait qu’il serait là à nous soutenir » continue Kevin Durant.

Ce sera également l’occasion de retrouver son coéquipier en club Timothé Luwawu-Cabarrot. Et vu les échanges entre les deux hommes, Kevin Durant n’a pas l’intention de le ménager au match d’ouverture. « Je suis impatient de jouer contre lui. Je lui ai dit des tas de fois qu’il ne peut pas défendre sur moi alors que moi, je peux le stopper. Donc j’ai vraiment hâte de le voir avec son équipe nationale. Ce sera un beau duel, ils ont quelques joueurs de NBA donc nous sommes impatients de relever le défi » conclut Kevin Durant pour Yahoo! Sports.