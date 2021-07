Rigoureux et sereins, les Suns avaient encore réponse à tout dans le Game 2

Monty Williams a le sens de la formule. « Faites confiance au travail effectué. » « Les répétitions enlèvent toute forme de doute. » Ce sont les deux expressions qu’il rabâche depuis le début du training camp à ses joueurs. Après deux victoires probantes dans ces NBA Finals, les Suns démontrent qu’ils sont prêts à toute éventualité, leur permettant d’aborder tous les scénarios avec calme, sérénité, et une confiance sans limite en leur collectif.

Revenons sur cet aspect déterminant de leur succès avec quatre exemples lors du Game 2.

Premier quart temps – Prendre ce que la défense vous donne

Après avoir dominé le « switch » de la défense de Milwaukee lors du Game 1, les Suns ont fait face à une défense beaucoup plus agressive lors du Game 2. Les espaces qui étaient là lors du Game 1 sur pick & roll avaient disparu. Les passes pour DeAndre Ayton n’était plus disponibles non plus, mais les aides ont ouvert des opportunités pour Mikal Bridges et Jae Crowder dans les corners.

Au lieu d’insister sur ce qui a fonctionné dans la nuit de mardi à mercredi, les Suns ont bougé la balle pour chercher des tirs ouverts et punir, avec une réussite extrême, les bons ajustements adverses. Ils ont terminé le quart temps à 8 sur 14 de loin et seulement un tir dans la raquette pour rester sur les talons des Bucks.

« J’ai apprécié le fait qu’on n’a pas paniqué, on a laissé passer la tornade du début de match et on est resté calme et en contrôle, » explique Monty Williams après le match, avant de s’étendre sur leur adresse de loin. « La capacité de mettre les tirs ouverts et d’avoir plusieurs joueurs qui peuvent faire payer la défense a été l’une de nos armes pendant toute la saison et les centaines de tirs que les gars prennent tous les jours, c’est afin d’être prêts pour ce genre de moment. »

Deuxième quart temps – Une défense intraitable

Si les exploits de Chris Paul et de Devin Booker seront toujours mis en avant, c’est la défense de Phoenix qui a changé la physionomie du match en deuxième quart temps. Les Suns ont limité les Bucks à 16 points et ont fermé l’accès à la raquette après avoir perdu cette bataille 20-0 en premier quart-temps.

« C’est ce qui nous a permis de gagner le match ce soir. Notre défense en deuxième quart temps était à un très, très haut niveau, » rappelle Monty Williams. C’est en effet lors des cette période que Phoenix a fait l’écart. La rigueur démontrée possession après possession, les changements de stratégies, passant de l’individuelle à la zone, pour surprendre les Bucks et la fierté que les Suns prennent à défendre ont encore fait merveille.

« Nous nous sommes bien ajustés pour les empêcher d’arriver jusqu’au cercle. Ils sont très dangereux quand ils peuvent fixer dans la raquette, » dit Jae Crowder. « Nous nous sommes concentrés sur notre défense en un-contre-un, ne pas perdre nos duels, fermer la raquette et les forcer à prendre des tirs difficiles. C’est notre recette depuis le début de saison. »

Ce travail collectif se traduit également de l’autre côté, et quoi d’autre que l’avant-dernière possession de la mi-temps, quand les Suns ont fait neuf passes de suite pour finir par trouver Deandre Ayton sous le panier comme exemple parfait du jeu de Phoenix.

« C’est notre identité. L’un de nos piliers est de partager la balle. Pendant toutes mes années à San Antonio avec Pop, j’ai appris que quand la balle bouge comme ça, tout le monde se sent concerné et ça a également un impact sur votre intensité défensive. Cette action nous a donné de l’élan pour finir la mi-temps et bien commencer le troisième quart temps, » décrivait Monty Williams.

Troisième quart temps – Devin Booker vit pour ce genre de moment

Avec un Giannis Antetokounmpo en mission lors du troisième quart temps pour garder Milwaukee dans le match, c’est Devin Booker qui a pris ses responsabilités pour ne jamais laisser les Bucks revenir sous la barre des cinq points.

À voir Devin Booker jouer, on en oublierait presque que la star des Suns n’a que 24 ans tant il joue avec une maturité déconcertante et une volonté d’assumer son rôle dans les moments chauds. Il avait pourtant commencé le match à 2/10 aux tirs mais c’est lui qui a marqué sept points de suite en étant agressif pour tuer le momentum des Bucks.

« Il est tout le temps en mode attaque, pendant tout le match. J’adore ça, » s’extasie Chris Paul. « Il veut juste gagner et il est prêt à tout pour aider son équipe à gagner. C’est génial de jouer avec quelqu’un comme ça. Il s’est construit pour ce genre de moment. »

On associe souvent Devin Booker à la « Mamba Mentality ». Kobe Bryant l’avait d’ailleurs mis au défi « d’être légendaire » et le joueur des Suns fait tout pour rendre fier son mentor et prendre son flambeau.

« Je prends tous les conseils que je peux de tous mes mentors, » confesse-t-il. « Que ce soit en terme de préparation, de nutrition, de musculation pour être sur que mon corps puisse encaisser une telle charge de travail. Après chaque match même après les victoires, je bosse dur à l’entrainement. Et ce n’est pas juste moi, c’est toute l’équipe. »

Quatrième quart temps – Pas de place au doute

La fin de match a été une démonstration de la sérénité des Suns. Les Bucks sont revenus à deux possessions à plusieurs reprises. On pouvait sentir la tension monter petit à petit dans la salle, mais pas chez les hommes de Monty Williams.

Dans ce genre de situation, il est facile de vouloir jouer au héros, d’oublier le collectif et de se retrancher dans des uns contre uns. « Quand on fait face à de l’adversité, je ne veux pas trop parler. Je fais confiance à mes joueurs, et je leur demande juste de jouer au basket, » dit simplement le coach des Suns.

Les Suns ont eux continué à jouer ensemble et ont même augmenté leur tempo offensif. Les coupes étaient faites en sprintant, les écrans posés correctement, et cette activité a provoqué des erreurs de la défense de Milwaukee. Les uns après les autres, les Suns ont alors saisi l’occasion pour garder le contrôle du match et tuer les espoirs des Bucks.

C’est d’abord Devin Booker qui a marqué trois tirs primés de suite. L’un sur la tête de Brook Lopez, et les deux autres en profitant d’un manque de communication de ses adversaires pour trouver deux tirs ouverts et faire ficelle à deux reprises.

« Devin tire exactement de la même façon qu’on soit en premier quart temps ou en dernier quart temps. Sa mécanique est identique, » décrit Monty Williams. « C’est un gars qui bosse comme un fou sur son tir mais il a la bonne mentalité et il est calme dans ces moments clés. »

Et puis, ce sont Mikal Bridges et Deandre Ayton qui sont allés chercher deux rebonds défensifs décisifs pour faire passer l’écart de +6 à +9 et mettre un coup aux Bucks.

« Nous avons eu quelques rebonds offensifs caractéristiques de notre mentalité. Cette action quand Mikal (Bridges), et DA (Ayton) ont réussi à trouver Chris (Paul) à 3-points. Ce sont ce genre d’actions et d’effort dont nous parlons chaque jour depuis le début de la saison, » annonce Monty Williams. « C’est un effort collectif. Nous scorons tous ensemble et quand DA et Mikal font l’effort et font l’extra pass, c’est comme s’ils avaient marqué aussi. C’est notre mentalité. Et ça nous a permis de répondre à Milwaukee et de marquer 3-points après 3-points. Vous devez réaliser ce genre d’actions pour gagner des matchs de Finals. »

Pour Chris Paul, c’était même l’action du match et le fait que Deandre Ayton, beaucoup plus en retrait ce soir, fasse l’action décisive montre à quel point cette équipe de Phoenix est soudée.

« C’était l’action du match, » dit-il. « DA était énervé parce qu’il n’était pas satisfait de son match mais comme je lui ai dit, s’il ne prend pas ce rebond offensif et s’il ne me trouve pas dans le corner… C’est surement l’action la plus importante du match. Et ça vous prouve que quoi qu’il arrive il faut rester calme, serein. »

C’est grâce à cette sérénité, que ce soit celle de leur entraineur, de leurs leaders, et de leur seconds couteaux que Phoenix est désormais à deux victoires du titre NBA. Et il faudra que les Bucks se mettent au même niveau que les Suns pour les empêcher de remporter leur premier trophée Larry O’Brien.

Propos recueillis à Phoenix.