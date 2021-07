Quand le collectif des Suns signe la plus belle action des playoffs

Combien de paniers sont inscrits après neuf passes sur demi-terrain ? Pas beaucoup sur une saison, et quand on pense à des actions de ce type, on fait souvent référence aux Spurs de la grande époque, entre 2012 et 2015, lorsque San Antonio livrait de la « poésie en mouvement ». Cette nuit, les Suns nous ont offert une action de ce type.

Au départ, c’est une contre-attaque, avec Chris Paul à la manœuvre. Il reste environ 30 secondes à jouer en première mi-temps, et la défense de Milwaukee est exceptionnelle, à la fois dans son repli, ses rotations et son agressivité. Chris Paul n’a pas d’autre choix que de lâcher la balle, et c’est là que le collectif entre en scène avec donc neuf passes, trois dribbles pour finalement trouver Deandre Ayton sous le cercle qui marque avec la faute.

L’héritage de Gregg Popovich

Il n’y a pas de système dessiné, mais c’est simplement de l’improvisation face à une très bonne défense, et plutôt que de forcer le un-contre-un, les Suns ont décidé de trouver la solution par les passes et le mouvement.

« Cette action, c’est ce que nous sommes » répond Monty Williams. « L’un des piliers de notre jeu est le partage de la balle. De mon passage à San Antonio sous la coupe de Gregg Popovich, j’ai appris pendant toutes ces années que lorsque le ballon circule comme ça, d’abord, tout le monde en prend la responsabilité, et ensuite, cela peut avoir un impact sur la défense. Ce n’est pas habituel en NBA d’avoir autant de passes sur une action, mais c’était un moment énorme pour nous. Mais c’est ce qu’on fait depuis deux ans. »

« Je n’ai jamais été aussi excité après une action »

Pour Devin Booker, ce n’est rien de moins que « l’action la plus importante du match« . « Il y a de l’alchimie et de la confiance » explique le shooteur des Suns, qui confiera que les joueurs en ont parlé dès la fin du match. « Mikal m’a dit : » Je pense que je n’ai jamais été aussi excité après une action » et je lui ai dit : » Moi aussi « . Quand vous jouez comme ça, il y a du plaisir. C’est plaisant car tout le monde touche le ballon, et vous sentez l’énergie de la balle. Quand vous l’avez, vous voulez faire une action pour le suivant et il y a toujours une ouverture quand le ballon saute et bouge comme ça. »

À l’origine de l’action, Chris Paul espère qu’elle sera montrée dans les écoles… « On a un dicton dans l’équipe : passer du bien au très bien. On fait l’impasse sur de bons tirs pour en obtenir de très bons. C’est l’altruisme de notre équipe, et je suis sur que n’importe quel coach aux Etats-Unis aimerait montrer cette action à son équipe. »