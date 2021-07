Nikola Vucevic, la progression comme leitmotiv

Après la meilleure saison de sa carrière sur le plan individuel, avec 23.4 points, 11.7 rebonds et 3.8 passes de moyenne, à 48% aux tirs, 40% à 3-points et 84% aux lancers-francs, Nikola Vucevic n’est en rien rassasié.

Contraint de suivre les playoffs depuis chez lui pour la première fois depuis 2018, le Monténégrin n’a évidemment que peu apprécié d’être en vacances aussi tôt. Même si ces semaines de vacances lui ont fait du bien, après cet exercice 2020/21 mouvementé. Comme en atteste son transfert du Magic vers les Bulls, en cours d’année.

Désormais reposé, Nikola Vucevic peut ainsi se tourner pleinement vers la suite de sa carrière, dans l’Illinois.

« Après quelques semaines de repos, je suis prêt à me remettre au travail afin de me préparer pour la prochaine saison », annonce-t-il, dans les colonnes de The Athletic. « Je suis plus motivé que jamais car je me trouve dans une nouvelle situation. J’ai été amené ici pour aider cette équipe à gagner et je suis déterminé à y parvenir. Je vais m’en nourrir tout l’été. »

Progresser pour ramener la franchise en playoffs

En 26 matchs avec Chicago, Nikola Vucevic est resté dans la lignée de ses performances à Orlando, tournant à 21.5 points, 11.5 rebonds et 3.9 passes par rencontre chez les Bulls (contre 24.5 points, 11.8 rebonds et 3.8 passes avec le Magic). Pour autant, malgré ces statistiques dignes du All-Star qu’il est redevenu, le pivot de 30 ans n’a pas pu permettre aux siens d’atteindre les playoffs.

La faute, notamment, aux blessures et au Covid-19, qui ont perturbé la deuxième partie d’exercice de Zach LaVine. L’autre All-Star de la franchise, absent une quinzaine de matchs entre mars et mai, dont l’association avec l’intérieur monténégrin fait saliver les dirigeants de « Windy City ». Ensemble, ils n’ont toutefois pu être alignés qu’à 15 reprises jusqu’à présent (pour un bilan de 7 victoires et 8 défaites).

Et afin de répondre aux attentes, et ainsi ramener Chicago en playoffs, Nikola Vucevic est conscient qu’il lui faudra encore progresser davantage. Alors même qu’il joue le meilleur basket de sa carrière.

« Vous ne cessez jamais de progresser », livre-t-il. « Le facteur expérience aide toujours. Chaque année, vous accumulez l’expérience des années précédentes. Vous devenez plus mature, vous voyez le jeu différemment et vous apprenez. C’est très important, surtout dans cette ligue. Et c’est ce qui a fait toute la différence pour moi. »

L’atout expérience de Chicago

Nikola Vucevic fait ici référence à son évolution entre ses premières années discrètes, passées à Philadelphie puis Orlando, et aujourd’hui, où il fait partie des pivots confirmés de NBA. Mais quel est, d’après lui, le facteur qui lui a réellement permis de changer de dimension, au fil du temps ?

« Ce n’est pas vraiment une amélioration au niveau de mes compétences ou de mes qualités en termes de basket », explique-t-il d’abord. « C’est surtout au niveau de mon approche du jeu, de la façon dont il est devenu plus facile pour moi et de la manière dont il s’est ralenti. J’ai vraiment grandi en tant que personne, en dehors des parquets, et ça a ainsi eu un impact sur le terrain. »

Devenu père de deux enfants, Nikola Vucevic n’est plus le jeune adulte de ses débuts, chez les Sixers puis au Magic. Désormais, les Bulls ont affaire à un homme et cette expérience, cette maturité est une excellente chose pour cette franchise, engagée dans la fin de son processus de reconstruction et, surtout, en manque de vétérans.

Prêt à devenir le leader des jeunes Bulls

Ainsi, Nikola Vucevic dispose, entre autres, d’une qualité de shoot rare pour un pivot. Un atout qui lui a permis de franchir un cap offensivement, dans sa carrière.

« Ça a considérablement changé mon jeu, ça m’a ouvert de nouvelles choses », reconnaît-il. « Désormais, quand l’été arrive, je peux me dire : ‘Ok, que puis-je ajouter de plus à mon arsenal ?’. Et même si je n’ajoute qu’une seule chose à mon jeu, ça profite tellement à l’équipe. C’est pour ça qu’il y a toujours des façons de s’améliorer. Si vous observez les meilleurs joueurs de l’histoire, ils trouvent constamment un moyen de progresser. Le jeu évolue toujours. Et je ne vais pas jouer de la même façon qu’à mes 22-23 ans. »

Parmi les joueurs les plus appréciés des quelques vestiaires où il est passé, et ce n’est pas Evan Fournier qui dira l’inverse, Nikola Vucevic entend maintenant s’approprier, chez les Bulls, ce rôle de « grand frère » et de leader, occupé jusqu’à présent par Thaddeus Young et Garrett Temple au sein de la franchise de l’Illinois.

« Je veux également passer un cap en tant que leader », confie pour finir le Monténégrin. « Quand j’étais à Orlando, j’étais capable de le faire. Désormais, je veux y arriver ici, [à Chicago], car je pense que je peux apporter toute cette expérience pour aider mes coéquipiers. »