Dans l’intimité de la préparation des Bleus avec Vincent Poirier

Après Evan Fournier, c’est Vincent Poirier (ou « la Poire ») qui nous fait partager son quotidien en Bleu.

L’intérieur du Real Madrid évoque notamment les conditions d’entraînement, et d’accueil en général, très professionnelles de l’encadrement tricolore. Un héritage des nombreux joueurs NBA passés par l’Equipe de France…

On retrouve aussi les Bleus dans leurs moments de détente, durant les fameuses parties « endiablées » de Uno et de Mafia. Du lever, en passant par l’entraînement, les collations et le bain froid, jusqu’au soir avec une belle tablée et un barbecue grand luxe, le pivot vous emmène dans tous les recoins de la préparation des tricolores.