Team USA : Bradley Beal et Jayson Tatum rêvaient de jouer ensemble

L’année 2021 restera celle des premières pour Bradley Beal et Jayson Tatum. Les deux amis se réjouissaient, en mars dernier, de partager enfin quelques minutes ensemble, sous le même maillot, pendant le All-Star Game. Ce qui n’était jamais arrivé, de leur propre aveu, auparavant.

Ensuite, en mai, ils ont croisé le fer lors du « play-in » pour une place en playoffs. Enfin, quatre mois après ce match des étoiles, ils sont à nouveau réunis sous les couleurs de Team USA, prêts pour la compétition olympique.

« On est tous les deux très impatients », relate l’arrière des Wizards à NBC Sports. « On a grandi à cinq minutes l’un de l’autre. Je ne sais pas si deux joueurs du même lycée ont déjà évolué ensemble, au sein d’un groupe, dans l’histoire de Team USA (ndlr : Carmelo Anthony et Kevin Durant, coéquipiers en 2012 et 2016, sont passés par Oak Hill Academy, qui a vu passer énormément de joueurs NBA). On est très excité. »

« Deux joueurs qui viennent du même quartier de St. Louis et du même lycée vont aux JO »

Le deuxième meilleur marqueur de la saison (31.3 points de moyenne) est plus âgé que son ami de cinq ans (28 ans pour Beal, 23 pour Tatum) et fort de son expérience, il a donc montré le chemin au jeune ailier des Celtics.

« C’était un mentor, un grand frère qui n’était pas chez moi », confesse celui qui portera fièrement le numéro 10, celui de Kobe Bryant, à Tokyo. « Il a réalisé ce que j’essayais de faire. J’ai vu concrètement comme il fallait faire. Une année à l’université, être troisième choix de Draft, c’est une motivation. Je l’ai toujours admiré, encore aujourd’hui. Quand il marque 50 points, j’essaie de faire pareil. C’est ça notre relation. Deux joueurs qui viennent du même quartier de St. Louis et du même lycée vont aux JO. C’est comme un rêve, c’est incroyable. »