Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo, deux adversaires féroces devenus les meilleurs complices

Dans sa quête de succès et pour gagner du temps de jeu, Giannis Antetokounmpo a d’abord dû se mesurer à ses propres coéquipiers. Ailier comme lui, Khris Middleton a intégré l’effectif des Bucks la même année, en 2013, débarquant dans le Wisconsin après un échange avec Detroit.

Opposé à ce « mini KD », déjà un as des fondamentaux, le « Greek Freak » se devait donc de montrer de quoi il était capable. Quitte à utiliser un vocabulaire fleuri et à lier la parole aux actes aux entraînements.

« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous nous sommes battus à l’entraînement », s’était remémoré Giannis Antetokounmpo en 2019. « Quand je rentrais à la maison et quand ma famille était là, je leur montrais les égratignures que j’avais sur mes bras. Il avait l’habitude de venir sur moi, je l’attrapais fort. Et il me repoussait. Je le détestais. Je leur disais : « J’emmerde cet enfoiré. Je vais lui prendre ses putains de minutes ». Je détestais jouer contre lui et m’entraîner contre lui parce qu’il jouait dur. Et je jouais dur. Et on s’affrontait toujours ».

Passés de meilleurs ennemis à meilleurs amis

Forcément, à jouer leur vie à chaque entraînement, les deux joueurs se sont poussés mutuellement vers le haut. Middleton a vu le potentiel physique extraordinaire du rookie grec, et ce dernier a reconnu les qualités d’attaquant complet de celui qui représentait alors son pire cauchemar.

Les batailles communes, les sacrifices de chacun et les échecs ont aussi contribué à changer la donne. « Il y a toujours eu un énorme respect entre les deux, mais au fil des ans, ils ont grandi au point de se comprendre aussi. Ils se font confiance car ils ont conscience tous les deux que l’un essaie de mettre l’autre dans la meilleure position pour réussir », a souligné Marc Lasry, co-propriétaire des Bucks. « Je pense que Khris pousse Giannis, et je pense que Giannis pousse Khris ».

Aujourd’hui, Middleton et Antetokounmpo sont les deux leaders indispensables à la bonne tenue des Bucks. Et Middleton est même devenu un mentor pour son coéquipier. « J’ai une confiance absolue en ce gars. S’il veut le ballon, il l’obtient. Aussi simple que cela », a récemment rappelé le « Greek Freak ».

Khris Middleton, le garde fou du « Greek Freak »

Lorsque le Grec a tendance à s’énerver ou à perdre patience, c’est Khris Middleton qui le prend à part pour le raisonner, lui expliquer quelque chose qu’il n’a peut-être pas vu, et surtout l’aider à retrouver son calme pour se donner à 100%.

« Il est plutôt calme, mais sa voix porte dans le vestiaire et durant les temps-morts », a notamment rappelé Mike Budenholzer, qui a pris le train en route en 2018, au sujet de Middleton.

Parmi les éléments qui ont forgé leur relation, Giannis Antetokounmpo s’est rappelé du premier tour de playoffs perdu en six manches face à Toronto en 2017, lorsque Khris Middleton, malade depuis le Game 5 et accusant une perte de poids importante, avait tenu à jouer le Game 6 pour aider son équipe. Un événement qui a marqué le Most Improved Player de la saison en question.

« Le jour suivant, je lui avais envoyé ce texto : « Tu as sacrifié ta santé pour te battre avec nous et avec moi, juste pour nous aider à gagner. C’est incroyable et j’aime beaucoup ça chez toi », s’est-il rappelé alors que Khris Middleton était allé reprendre des forces à l’hôpital.

Deux joueurs prêts à tous les sacrifices

Aujourd’hui, c’est au tour de Giannis Antetokounmpo de faire don de son corps et de précipiter son retour, finale NBA oblige, et à Khris Middleton de reconnaître l’investissement du leader de l’équipe.

« Nous savons qu’il donne tout ce qu’il a. Il a suivi un programme de rééducation fou, juste pour essayer d’être autorisé à jouer. Nous savons que ce n’est pas facile, surtout avec la blessure qu’il a eue. Nous l’avons tous vu à plusieurs reprises sur l’écran de télévision, les vidéos et tout… », a-t-il déclaré. « Et en lui parlant, il a dit que ça faisait mal, très mal. Mais il a quand même trouvé le moyen de se remettre, de jouer en souffrant un peu et de se battre. C’est génial. C’est tout ce que vous attendez de votre coéquipier, c’est qu’il se donne à fond. Je ne pense pas qu’il soit à 100 %, mais il en est proche pour aller jouer et donner le meilleur de lui-même ».

« Prêts à tous les sacrifices sur le terrain », l’expression n’a jamais aussi bien collé à ce tandem dont on peut être sûr qu’il se donnera jusqu’au bout malgré les embûches sur cette finale NBA.