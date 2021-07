Draft 2021 : les Pistons reçoivent beaucoup de coups de fil pour leur premier choix

Depuis que les Pistons ont remporté la « lottery » et le premier choix de la Draft 2021, l’histoire semble déjà écrite d’avance : Cade Cunningham sera appelé le premier et portera le maillot de Detroit.

Le joueur des Cowboys s’est même préparé pour ça puisqu’il n’a prévu qu’un seul entretien en marge de la Draft, avec la franchise du Michigan.

Mais les dirigeants de Detroit vont-ils obligatoirement choisir Cade Cunningham ? Seraient-ils prêts à céder ce premier choix ? En tout cas, d’après ESPN, plusieurs équipes se renseignent pour tenter de le récupérer.

Parmi les franchises intéressées, on retrouve Houston (2e choix), Cleveland (3e), Oklahoma City (6e) et New Orleans (10e). Mais ces discussions sont encore au stade préliminaire et rien ne devrait bouger jusqu’à la Draft.

Car ce premier choix est une arme précieuse pour des Pistons en reconstruction, et il faudra donc de bons arguments pour les convaincre. Néanmoins, ils ne ferment pas totalement la porte à un possible transfert si cela permet d’obtenir de grosses monnaies d’échange, avec l’intérieur Evan Mobley dans le viseur notamment.