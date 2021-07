Gregg Popovich et Team USA ravis de pouvoir compter sur Kevin Durant

Alors que certaines superstars de la NBA ont refusé de se rendre au Japon afin de se reposer, Kevin Durant n’a pas pris beaucoup de temps avant de confirmer son envie de rejoindre Team USA.

Une très bonne nouvelle pour Gregg Popovich qui espérait vraiment pouvoir compter sur lui. « S’il avait dit non, j’aurais fait n’importe quoi. Je l’aurais supplié de venir en pleurant pour le faire changer d’avis » s’amuse-t-il.

À l’occasion du premier jour du camp d’entrainement de Team USA, le coach des Spurs a vanté les qualités du meilleur joueur de son effectif, et surtout son indiscutable amour du ballon orange. « C’est assez évident de le remarquer mais la première chose qu’il a dite sur lui, c’est qu’il aime le jeu. Il adore jouer au basket. Il aime gagner et il apprécie le côté camaraderie » commente ainsi Gregg Popovich pour le New York Post.

On pouvait s’attendre à ce que Kevin Durant prenne une période de repos vu la saison délivrée par l’ailier, qui revenait pourtant d’une grave blessure au tendon d’Achille, mais ce dernier se sent bien et a décidé de garnir les rangs de l’effectif qu’il a lui même constitué avec Damian Lillard.

Carmelo Anthony bientôt dans le rétro ?

Au Japon, Kevin Durant aura l’occasion de remplir un peu plus son armoire à trophée avec une troisième médaille d’or olympique. Un exploit que seuls Carmelo Anthony, LeBron James et David Robinson ont réalisé.

Lors des compétitions internationales FIBA, le scoreur de Brooklyn n’a toujours pas connu la défaite (39 victoires pour aucun revers). « Comme nous le savons tous, il veut tout le temps faire partie de cette aventure. Heureusement pour nous, il aime ça et il est très motivé. Ça montre la personne qu’il est et son désir de jouer pour cette équipe afin de relever le défi et de gagner une nouvelle compétition » continue Gregg Popovich.

C’est pour cela que Jerry Colangelo a affirmé au New York Post ne pas être surpris par la venue de Kevin Durant. « Il a toujours été très enthousiaste à l’idée de jouer pour Team USA. C’est un vrai guerrier et je l’apprécie en tant que personne. Le fait qu’il nous rejoigne ne m’a pas surpris. J’étais vraiment heureux. Il est une part très importante de notre potentielle réussite. »

D’autant qu’en plus de briller collectivement, Kevin Durant prendra la première place de Carmelo Anthony au classement des meilleurs marqueurs de Team USA aux JO. L’ailier des Blazers est à 336 points cumulés en quatre éditions tandis que Kevin Durant en est déjà à 311 unités en deux compétitions.