Deandre Ayton a encore régné sous les panneaux

On disait mardi que Devin Booker et DeAndre Ayton ne rataient pas leurs matchs d’ouverture de série. Cela s’est encore vérifié avec les 27 points de l’arrière mais aussi avec la grosse performance du pivot des Suns.

Avec 22 points et 19 rebonds à 8/10 au shoot, le Bahaméen a parfaitement épaulé ses leaders. « On a fait des stops et DA (Deandre Ayton) a pris beaucoup de rebonds (17) donc ça nous a permis de récupérer le ballon et de courir » résume Monty Williams en conférence d’après match.

Au service du duo Booker/Paul

Certes, Deandre Ayton prend moins de tirs depuis l’arrivée de Chris Paul mais il s’est fondu dans le collectif en acceptant totalement ses missions. « Il est concentré dans son rôle. Parfois quand vous dites à un joueur qu’il a un rôle bien précis, il a tendance à penser que vous bridez ses qualités. Pour moi, DA ne pense pas comme ça. Je pense qu’il comprend son rôle et la manière avec laquelle il peut nous aider des deux côtés du terrain. »

Effectivement, le pivot sait que le jeu offensif passe d’abord par Chris Paul et Devin Booker. C’est pourquoi il se démène pour les aider du mieux possible.

« J’aborde le jeu comme il faut. Je suis concentré, je connais mes points forts et je suis simplement actif des deux côtés du terrain » résume le pivot. « Je pense avoir fait du bon boulot quand CP (Paul) et DB (Booker) ont commencé à trouver leurs zones préférentielles sur pick & roll. J’ai posé de bons écrans et me suis adapté à la bonne défense des Bucks car ils changeaient sur les écrans, passé en-dessous voire même au-dessus en essayant de donner des coups mais ça l’a fait. »

Un joueur plus complet que jamais

Afin de le féliciter, Monty Williams n’a pas manqué d’énumérer les points forts de son protégé. « Je suis heureux qu’il joue bien et qu’il ait un impact sur le jeu de différentes manières. Ce n’est pas juste de l’attaque. Il y a des matchs où il a très bien défendu car il rattrapait toutes les petites erreurs qu’on faisait. Il est très talentueux. Il prend des rebonds, il finit près du cercle et il est capable de mettre des lancers. »

Ainsi, comme le dit Monty Williams, le trio Booker-Paul-Ayton continue de faire des ravages en se rendant mutuellement service. « Ça nous aide d’avoir Chris et Book qui créent du jeu pour lui mais il fait aussi du très bon travail pour comprendre les angles de passes, les écrans et quand il doit être dans la raquette pour finir près du cercle. Il est très présent à l’intérieur. Parfois, ils utilisent deux joueurs pour le garder en dehors de la peinture mais ça permet à nos ailiers de prendre quelques rebonds offensifs. »