Moins impliqué offensivement, Deandre Ayton savoure pourtant son rôle chez les Suns

Une nouvelle fois victorieux hier soir contre le Heat, Phoenix continue sa marche en avant dans les hauteurs de la conférence Ouest. Très bon, Deandre Ayton a pris le relais d’un duo Booker/Paul en retrait pour terminer meilleur marqueur de son équipe avec 19 points mais aussi 13 rebonds.

C’est un fait assez rare pour être signalé car si Deandre Ayton a mené son équipe au « scoring » face à Miami, le Bahaméen a plutôt l’habitude cette année de jouer les soldats derrière sa ligne arrière.

Plus dominant défensivement

En effet, le troisième année produit sa plus faible saison au scoring depuis son arrivée dans la ligue (15 points) du fait notamment qu’il prend moins sa chance (entre 10 et 11 tirs aujourd’hui contre 15 l’année dernière). Cependant, le joueur ne s’inquiète pas plus que ça de son rôle dans lequel il prend du plaisir. « Je sais quel genre de joueur je suis mais c’est ce dont mon équipe a besoin. Il ne s’agit pas de moi mais de ce dont mon équipe a besoin et du fait que je dois m’améliorer pour l’aider à gagner. »

Dans un collectif détenant le deuxième bilan de toute la NBA (38 victoires pour 15 défaites) et sur le point de retourner en playoffs depuis 2010, Deandre Ayton a trouvé sa place au sein de cette équipe qui engrange les victoires. « Ce sont mes frères et c’est la première équipe dont je fais partie qui gagne beaucoup de matchs. C’est beaucoup plus que des victoires. Nous construisons quelque chose ici qui peut marquer l’histoire. »

Le joueur de 22 ans en profite pour se concentrer d’un point de vue défensif, où il a pris une autre dimension cette saison. « C’est une véritable force dans la raquette quand il le veut et je pense qu’il se nourrit de la confiance qu’on lui donne. Je pense que ça lui donne confiance quand ses coéquipiers lui disent d’éteindre son adversaire ou de jouer poste bas » estime ainsi Monty Williams.

Avec sa présence au rebond, sa défense intérieure mais aussi sa mobilité qui lui permet de tenir également au large, Deandre Ayton propose une multitude de qualités qui, selon son coach, le classent parmi les meilleurs à son poste. « Il n’y a pas beaucoup de joueurs de sa taille qui font ce qu’il est capable de faire. Le seul qui est peut-être capable de le faire c’est Rudy Gobert et il est double défenseur de l’année. »

Complice avec Chris Paul

Même s’il est donc moins mis en valeur offensivement, Deandre Ayton joue un rôle essentiel dans une équipe qui gagne et c’est bien ça qui importe.

« Je profite de tout ça, j’adore mon job. S’ils ne m’avaient pas accordé cette confiance, je ne sais pas ce que je voudrais faire pour être honnête. […] Connaitre son rôle est tout ce qui m’importe et ils comptent sur moi pour faire certaines choses qu’ils savent que je peux faire et bien faire. C’est une équipe parfaite, » conclut le pivot.

Offensivement, le joueur n’en reste pas moins intéressant. Avec ses 15 points de moyenne, Deandre Ayton profite de l’arrivée de Chris Paul afin de proposer son meilleur pourcentage en carrière (61.7%). S’exprimant beaucoup sur du « pick & roll », le pivot ne peut qu’apprécier la présence de l’ancien Rocket qui se trouve être l’un, si ce n’est le meilleur dans ce domaine et ce n’est ni DeAndre Jordan ni Clint Capela qui diront le contraire…

« Ils jouent beaucoup de pick & roll donc il y a une complémentarité entre les deux et si vous regardez les bonnes équipes dans la ligue, la relation meneur-pivot sur le pick & roll est très importante » détaille Monty Williams.

De son côté, Chris Paul observe une amélioration, notamment au niveau de l’attitude, de son pivot. Pas réputé pour être le plus dur sur l’homme malgré ses 2m11 et ses 113kg, Deandre Ayton s’améliore dans ce secteur. « Son agressivité est le domaine où il a le plus progressé. Dès le début de la saison, il a adopté cette mentalité de « match après match ». Maintenant il commence à être de plus en plus régulier, » confirme le meneur.