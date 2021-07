Comme il le fait avant chaque finale NBA, Adam Silver a pris la parole, et il a répondu à toutes les questions, qu’il s’agisse de l’expansion de la NBA, de la situation avec la Chine ou encore des problèmes de calendrier. La question du « play-in » a aussi été abordée, notamment parce que des dirigeants et des joueurs l’ont critiqué, et pas des moindres puisqu’il s’agissait de LeBron James, Luka Doncic ou encore Mark Cuban.

« En ce qui concerne le « play-in », je m’attends à ce que nous le maintenions la saison prochaine. Nous avons, bien sûr, besoin de l’accord de nos franchises et du syndicat des joueurs » a-t-il rappelé. « Vous savez que Michele Roberts (directrice du syndicat des joueurs) n’a pas un travail facile. Elle a 450 joueurs, certains ont peut-être des voix plus fortes que d’autres. Mais encore une fois, en fin de compte, bien qu’il y ait eu des critiques, pas seulement de LeBron mais d’autres qui n’étaient pas en faveur du « play-in » et même si certaines équipes n’étaient peut-être pas ravies, je pense que dans l’ensemble c’était très positif pour la ligue et les joueurs. »

Pas de matches à l’étranger

Pour la formule, il laisse la porte ouverte à des petites retouches, à déterminer avec les différentes parties. « Il y a certainement des suggestions de modifications à envisager, mais encore une fois, je pense qu’une fois que nous l’aurons soumis au vote de nos propriétaires et que le syndicat des joueurs se sera réuni et aura eu l’occasion de l’examiner, je m’attends à ce qu’il soit maintenu pour la saison prochaine. »

Toujours à propos de la saison prochaine, il ne faut pas s’attendre à des matches à l’étranger. La NBA ne reviendra pas tout de suite à Paris, et ailleurs. La raison est simple : le Covid-19 circule toujours.

« Je pense que le plus réaliste, c’est qu’il n’y ait rien à l’étranger cet automne, mais j’espère que ce sera possible l’année suivante. Encore une fois, il s’agit bien sûr d’une question mondiale, avec le Covid, et donc il ne s’agit pas uniquement des conditions ici aux États-Unis, mais aussi dans les endroits où nous avons traditionnellement joué, en Europe, en Asie et en Amérique latine… Nous aurons besoin que les taux liés au Covid baissent beaucoup là-bas aussi. Mais j’espère que si nous parvenons à revenir à quelque chose de très proche de la normale aux États-Unis l’année prochaine et les saisons suivantes, nous reprendrons nos activités à l’étranger. »