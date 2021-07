Giannis Antetokounmpo pensait que sa saison était terminée

De retour pour le Game 1 des Finals, Giannis Antetokounmpo avait l’air plutôt en forme, finissant le match avec 20 points (6/11 au tir), 17 rebonds et 4 passes décisives. On imagine bien que le « Greek Freak » n’était pas à 100% après sa grosse blessure au genou lors du Game 4 de la finale de conférence, mais il assurait que ça allait.

Le double MVP a ainsi plusieurs fois assuré en conférence de presse qu’il n’avait pas ressenti de douleur particulière durant la rencontre, et que son genou répondait très bien, notamment lors des réceptions.

« Je suis juste heureux. Quand je me suis blessé, je pensais que ma saison était finie », confiait-il ainsi, assurant n’avoir pas voulu voir les images de sa blessure. « Je pensais que tout s’était brisé dans mon genou. Simplement le fait d’être sur le banc, et ne pas être sur une table froide, en train de me faire opérer… Pouvoir soutenir les gars, regarder le match, être là et les soutenir. Évidemment, mon côté compétiteur voulait jouer mais j’étais déjà content de ne pas avoir à traverser toutes ces étapes, avant d’avancer. »

Giannis Antetokounmpo remercie en tout cas les préparateurs physiques de Milwaukee, pour le travail effectué depuis plusieurs saisons, qui a permis selon lui d’éviter le pire.

« Le lendemain, mon genou avait quasiment doublé de volume. D’habitude, ça ne gonfle jamais. Le lendemain, j’ai passé une IRM ou une radio, je ne sais plus trop comment ils appellent ça, et ils m’ont dit que ça allait » détaille-t-il. « Donc, Dieu merci. Mais le staff médical et les préparateurs physiques, ils ont fait du super boulot, depuis des années, pour me garder en bonne santé. Et tout le travail qu’on a fait depuis des années, c’est pour ça que ça n’a pas été plus grave. Grâce à tout le travail qu’on a effectué ces dernières années. »