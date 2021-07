Malgré le retour de Giannis Antetokounmpo, Chris Paul et les Suns lancent parfaitement leurs Finals !

Côté Bucks, Giannis Antetokounmpo (20 points, 17 rebonds) a joué 35 minutes sans montrer de signes de faiblesse. Khris Middleton a ajouté 29 points mais sur 26 tirs, alors que Jrue Holiday (10 points à 4/14, 9 passes, 7 rebonds) a de nouveau été maladroit. C’est pourtant avant tout en défense que les Bucks ont perdu ce Game 1, donnant trop d’espace à Chris Paul et à Devin Booker sur pick & roll.

Devin Booker et Giannis Antetokounmpo donnent le ton

Avec un Giannis Antetokounmpo de retour et titulaire, ce sont les Bucks qui font la course en début de match dans une ambiance assourdissante. À chaque lancer franc tiré par le double MVP, la Phoenix Suns Arena se fait entendre et compte les secondes, comme l’avaient fait les fans des Nets et des Hawks avant eux. Les Suns, Devin Booker en tête, répondent cependant présent et font preuve de patience pour attaquer les « switchs » sur pick & roll de la défense du Wisconsin (12-10).

Ce premier quart temps a tout sauf les allures d’un round d’observation. Les deux équipes poussent la balle en transition dès qu’elles en ont l’occasion pour punir leur adversaire.

Un joueur sort toutefois du lot dans ce premier quart : Devin Booker. Agressive, la star des Suns attaque le cercle à foison, sert ses coéquipiers, et va provoquer des fautes pour aller chercher six lancers francs. Il finit la période avec 12 points et 3 passes, alors que de l’autre côté c’est Giannis Antetokounmpo (8 points, 5 rebonds, 2 passes) qui lui tient la dragée haute pour garder les Bucks au contact (30-26).

L’attaque des Bucks s’embourbe

L’intensité vue dans le premier quart-temps continue mais les Suns décident de punir les « switchs » des Bucks en laissant Chris Paul et Devin Booker jouer leur un-contre-un face à Brook Lopez (17 points) et PJ Tucker. Les deux virtuoses nous montrent toute leur panoplie, notamment à mi-distance, pour lancer un « run » de leur équipe alors que les Bucks peinent à répondre en attaque (45-38).

Mike Budenholzer stoppe le match et ses joueurs se remettent immédiatement à l’endroit. Khris Middleton envoie Brook Lopez au alley-oop en sortie de temps-mort, il enchaine en faisant feu de loin suite à un ballon perdu de Chris Paul, avant de terminer ce 7-0 par un tir à mi-distance pour remettre les deux équipes dos à dos (45-45).

Les Suns en rajoutent toutefois une couche. Ils terminent la mi-temps sur un 12-4 lors des cinq dernières minutes de la mi-temps alors que les Bucks enchainent layups ratés et ballons perdus (57-49).

Chris Paul se régale face à la défense des Bucks

Au retour des vestiaires, un 3-points de Giannis Antetokounmpo relance Milwaukee mais ce sursaut n’est que de courte durée. Deux tirs à mi-distance de Chris Paul sur Brook Lopez, dont un avec la faute alors que CP3 se tord la cheville sur le pied du pivot, suivi d’une ballon perdu de Jrue Holiday, permettent aux Suns de prendre plus de dix points d’avance pour la première fois du match (65-52).

Malheureusement pour les Bucks, ils semblent avoir un temps de retard sur tout dans ce troisième quart temps. Ils changent pourtant leur fusil d’épaule en laissant Brook Lopez près du cercle sur les pick & roll mais Chris Paul et Devin Booker continuent de mener la danse pour trouver leurs spots à mi-distance. Il faut deux tirs primés de Brook Lopez, entre des tirs forcés en première intention, pour éviter aux Bucks de prendre l’eau, mais l’écart continue toutefois de grimper (78-62).

En rythme, Chris Paul confirme sa bonne période en enchainant les actions d’éclat. Il marque à 3-points dans le corner, crosse Bobby Portis pour aller au lay-up, puis marque en tête de raquette de loin sur ce pauvre Portis ! CP3 finit le quart-temps avec 16 points pour porter l’écart à 20 unités, mais c’est une nouvelle l’adresse de loin de Milwaukee, cette fois de Khris Middleton, qui limite la casse (92-76).

Les Bucks trop peu, trop tard

Les Bucks ont le mérite de ne pas baisser les bras. Dans une salle en ébullition sur chaque panier des Suns, ils continuent de grappiller doucement mais surement le retard. Ça commence par un tir primé de Pat Connaughton, suivi d’un Khris Middleton agressif dos au panier, avant de terminer par un nouveau tir de loin, leur neuvième de la mi-temps cette fois par Bryn Forbes, pour revenir sous la barre des dix points (101-94).

Les Suns encaissent et repartent à l’attaque. Un tir primé de Devin Booker stoppe l’hémorragie avant que Deandre Ayton et Chris Paul ne provoquent deux ballons perdus de Khris Middleton. Dans la foulée, les Bucks continuent de gâcher des possessions avec cette fois un tir manqué sur une jambe de Bryn Forbes en semi transition, qui se transforme en deux points de l’autre côté (108-96).

Si Bryn Forbes répond en faisant ce qu’il sait faire, à savoir tirer de de loin, les Suns l’attaquent sans relâche, ainsi que Pat Connaughton, de l’autre côté. Il est trop petit face à Devin Booker, et le futur joueur de Team USA trouve facilement son tir. Il est aussi trop lent face à Chris Paul, et il permet au meneur de Phoenix d’aller chercher le 2+1. Les Suns contrôlent donc logiquement et sans trembler cette fin de match pour empocher la première manche (118-105) de ces NBA Finals. Game 2 dans la nuit de jeudi à vendredi !