BIG3 : les retrouvailles Metta World Peace – Stephen Jackson n’auront pas lieu

Même s’il ne s’agit que de la BIG3, les retrouvailles s’annonçaient explosives entre Stephen Jackson, aujourd’hui coach du Trilogy, et Metta World Peace, connu désormais sous le nom de Metta Sandiford-Artest. Hélas, Yahoo! Sports nous apprend que l’ex-Ron Artest, sélectionné en 9e position dans la Draft 2021 par le Trilogy, ne pourra pas tenir sa place.

Stephen Jackson doit donc lui trouver un remplaçant pour faire équipe avec Jarrett Jack et Amir Johnson. Champion NBA en 2010 avec les Lakers et à la retraite depuis 2017, Metta Sandiford-Artest avait participé à la BIG3 en 2018, tournant à 7.4 points et 4 rebonds de moyenne avec les Killer 3’s.

La saison 2021 débute ce week-end, le 10 juillet, et elle se terminera le 4 septembre, jour de la finale. Les rencontres de cette quatrième saison auront lieu dans deux salles : la Orleans Arena de Las Vegas et celle de l’université de Xavier. Elles seront également diffusées en direct sur CBS.

Un challenge qui se joue sur « un-contre-un »

Les règles en vigueur seront celles qui avaient été annoncées en janvier 2020. L’âgé d’entrée est bien abaissé de 27 à 22 ans et la ligue est ouverte à tous les sportifs. De plus, on va enfin pouvoir observer de près cette étonnante règle intitulée « Bring The Fire ».

C’est un « challenge » classique, qu’une équipe peut utiliser pour contester une faute. Sauf qu’à la différence de la NBA, où les arbitres vérifient à la vidéo, là, les deux joueurs concernés règlent ça avec un un-contre-un…