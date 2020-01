Cet été, ce sera déjà la quatrième saison de la BIG3, cette ligue de 3×3 créée par le rappeur Ice Cube. Et après une dernière édition dominée de la tête et des épaules par Joe Johnson, les règles vont évoluer.

Déjà, les joueurs s’affronteront avec un ballon rouge flamboyant, le FIREBALL3, dont Ice Cube est très fier. Mais il y a d’autres changements comme l’abaissement de l’âge d’entrée, qui passe de 27 à 22 ans, et des essais ouverts à tous les athlètes. Clairement, la BIG3 ne veut plus seulement accueillir des retraités de la NBA, mais peut-être également d’autres sportifs, capables de jouer au basket et qui chercheraient une activité durant la période estivale.

Et puis il y a l’étonnante règle « Bring The Fire ». Il s’agit d’un « challenge », qu’une équipe peut utiliser pour remettre en cause une faute, une fois par mi-temps. Sauf que le jugement sur le coup de sifflet ne se fera pas à la vidéo, mais au terme d’un un-contre-un entre les deux joueurs concernés…