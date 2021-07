Jeux olympiques : Danilo Gallinari bien présent avec l’Italie à Tokyo

Toujours engagé avec les Hawks en playoffs, Danilo Gallinari n’avait pas pu participer au tournoi de qualification olympique (TQO) de Belgrade, la semaine dernière.

Finalement éliminé par les Bucks ce week-end, l’ailier italien s’était ensuite mis à disposition de sa sélection pour les Jeux Olympiques, la « Squadra Azzurra » étant parvenue à s’extirper de ce tournoi qualificatif aux dépens de la Serbie, grâce notamment au MVP de ce TQO, Achille Polonara (Fenerbahçe).

« Si le coach et la fédération me donnent une chance d’aller aux Jeux Olympiques, je serais honoré de faire partie de cette équipe », déclarait récemment le Hawk, à ce propos.

Et sans trop de surprise, Romeo Sacchetti a décidé de faire appel à son joueur star pour les J.O. de Tokyo. Présent dans la liste des 12 joueurs retenus pour l’occasion par le sélectionneur italien, Danilo Gallinari disputera ainsi les premiers Jeux Olympiques de sa carrière, à 32 ans.

Par conséquent, c’est l’ailier Awudu Abass (Virtus Bologne) qui laisse sa place à « Gallo » dans l’effectif « azzurro ».

Absente des J.O. depuis 2004, l’Italie sera présente dans le groupe B, en compagnie de l’Australie, de l’Allemagne et du Nigeria. Et pour tenter de sortir de cette poule homogène au Japon, la « Squadra Azzurra » pourra compter, en plus de Danilo Gallinari, sur un autre joueur présent en NBA, à savoir Nico Mannion (Warriors).

Quant à Nicolo Melli, membre des Pelicans puis des Mavericks en 2020/21, et encore considéré comme un « NBAer » la semaine dernière, il s’est depuis engagé avec l’Olimpia Milan.

L’effectif de l’Italie pour les JO

Marco Spissu (Dinamo Sassari), Nico Mannion (Golden State Warriors), Stefano Tonut (Venise), Nicolo Melli (Olimpia Milan), Simone Fontecchio (Alba Berlin), Amedeo Tessitori (Virtus Bologne), Giampaolo Ricci (Virtus Bologne), Danilo Gallinari (Atlanta Hawks), Riccardo Moraschini (Olimpia Milan), Michele Vitali (Bamberg), Achille Polonara (Fenerbahçe) et Alessandro Pajola (Virtus Bologne)