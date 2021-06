TQO de Belgrade : la Serbie limite la casse ; l’Italie sans ses joueurs majeurs

À la veille du début du tournoi de qualification olympique (TQO) de Belgrade, qui se déroulera sur une semaine, du 29 juin au 4 juillet prochain, la Serbie et l’Italie ont dévoilé les noms de leurs 12 joueurs retenus pour ce tournoi qualificatif.

Sur le papier, c’est la Serbie qui semble, à domicile, la mieux armée pour rejoindre Tokyo et participer aux Jeux Olympiques 2020, dans moins d’un mois (23 juillet – 8 août). Aux dépens de l’Italie, donc, mais également de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de la République Dominicaine et de Porto Rico, des nations aussi présentes à Belgrade, pour ce TQO.

Car même sans Nikola Jokic, qui souhaite se reposer cet été après deux saisons à rallonge avec les Nuggets, Bogdan Bogdanovic, toujours engagé en playoffs avec les Hawks, Miroslav Raduljica (Zhejiang Lions) ou Aleksej Pokusevski (Thunder), la sélection serbe pourra compter sur plusieurs de ses joueurs-clés. De Milos Teodosic (Virtus Bologne), à Boban Marjanovic (Mavericks), en passant par Vasilije Micic (Anadolu Efes, MVP du dernier Final Four), Nemanja Bjelica (Heat), Stefan Jovic (Khimki Moscou) ou encore Nikola Kalinic (Valence).

De son côté, l’Italie devra, elle, composer sans trois de ses meilleurs éléments : Danilo Gallinari, également toujours engagé avec Atlanta en playoffs, Marco Belinelli (Virtus Bologne), qui préfère récupérer physiquement en vue de la saison prochaine, à l’image de Luigi Datome (Olimpia Milano), pourtant capitaine de la sélection italienne. Laissant Nicolo Melli (Mavericks) et Achille Polonara (Fenerbahçe) comme têtes d’affiche de l’effectif, avec aussi le jeune Nico Mannion (Warriors) dans le roster.

Pour rappel, le fonctionnement de ce tournoi de qualification olympique est simple, avec six nations réparties en deux poules de trois : Serbie, Nouvelle-Zélande et République Dominicaine dans le groupe A ; Italie, Sénégal et Porto Rico dans le groupe B. Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifient, ensuite, pour les demi-finales et les vainqueurs de celles-ci se disputeront, pour finir, le billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo, en finale.

L’effectif de la Serbie

Milos Teodosic (Virtus Bologne), Vasilije Micic (Anadolu Efes), Stefan Jovic (Khimki Moscou), Danilo Andusic, Aleksa Avramovic (Estudiantes), Ognjen Dobric (Étoile rouge de Belgrade), Dragan Milosavljevic (Mega Bemax), Nikola Kalinic (Valence), Dejan Davidovac (Étoile rouge de Belgrade), Nemanja Bjelica (Miami Heat), Filip Petrusev (Mega Bemax), Boban Marjanovic (Dallas Mavericks)

L’effectif de l’Italie

Marco Spissu (Dinamo Sassari), Nico Mannion (Golden State Warriors), Stefano Tonut (Venise), Nicolo Melli (Dallas Mavericks), Simone Fontecchio (Alba Berlin), Amedeo Tessitori (Virtus Bologne), Giampaolo Ricci (Virtus Bologne), Awudu Abass (Virtus Bologne), Riccardo Moraschini (Olimpia Milano), Michele Vitali (Bamberg), Achille Polonara (Fenerbahçe), Alessandro Pajola (Virtus Bologne)