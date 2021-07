Nicolo Melli rentre en Italie

Le passage en NBA de Nicolo Melli aura été très court. Deux saisons avec New Orleans et Dallas depuis 2019 pour 105 matches avant de finalement revenir en Europe nous apprennent Eurohoops et Sportando.

L’intérieur italien va en effet retrouver l’Olimpia Milan, pour plusieurs saisons, six ans après son départ du club transalpin où il avait déjà joué entre 2010 et 2015.

Après une première saison correcte avec les Pelicans (6 points et 3 rebonds de moyenne en 17 minutes) avec Alvin Gentry, Melli avait perdu du temps de jeu cette saison sous les ordres de Stan Van Gundy, au point de demander son transfert. Il avait alors quitté New Orleans et terminé l’exercice chez les Mavericks, aux côtés de Luka Doncic, jouant même trois matches de playoffs.