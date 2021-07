Trois nouveaux coloris pour la Cosmic Unity

Choisissez votre parfum ! Nike s’apprête à faire profiter sa « Cosmic Unity » de nouvelles saveurs pour le cœur de l’été. Avec trois nouveaux coloris reprenant les mêmes codes, à savoir une couleur dominante sur la tige et la même en plus clair qui ressort sur la semelle extérieure et le contour des œillets pour les lacets.

On retrouvera ainsi la « Game Royal » en bleu et bleu clair avec un « Swoosh », tout comme sur la version rouge. La virgule de la « Cosmic Unity » aux tons vert apparaît quant à elle en blanc. Les trois modèles seront commercialisés au même prix que les précédents : 150 euros. Aucune mise à jour sur la disponibilité de ce produit phare sorti par Nike cette année n’a toutefois été annoncée.

(Via KicksOnFire)

—

