Comment les Suns ont laissé Kareem Abdul-Jabbar aux Bucks sur un « pile ou face »

La finale de conférence Est entre Atlanta et Milwaukee a permis de se remémorer que les Hawks avaient eu envie de drafter Giannis Antetokounmpo en 2013, ce qui aurait grandement changé l’histoire récente des deux franchises.

Une anecdote qui peut rappeler celle qui entoure l’histoire entre les Bucks et les Suns, qui se retrouvent en Finals cet été. En 1969, les deux franchises étaient à la lutte pour obtenir le premier choix de la Draft. Le gros lot même, pourrait-on dire, puisque le joueur sélectionné allait être, sans l’ombre d’un doute, Lew Alcindor.

Le futur Kareem Abdul-Jabbar sortait tout simplement d’une carrière universitaire parfaite ou presque à UCLA : 88 victoires pour 2 défaites, 26.4 points à 63% de réussite au shoot et 15.5 rebonds de moyenne et trois titres NCAA de suite (1967-68-69). Encore aujourd’hui, il est considéré comme le meilleur joueur universitaire de l’histoire.

Le vote du public

Le système de l’époque est simple : les équipes ayant terminé dernières des deux divisions qui constituaient la NBA se disputent le premier choix par un « pile ou face ». Durant leur première saison dans la ligue, les Bucks avaient remporté seulement 27 matches, finissant derniers de l’Est. Les Suns, eux aussi pour leur première année en NBA, avaient fait pire avec seulement 16 succès et une dernière place à l’Ouest.

Ces deux équipes allaient donc être départagées par un « pile ou face ». Avant ce moment décisif, le très jeune Jerry Colangelo (29 ans à l’époque), GM des Suns, a une idée.

« Je voulais que nos fans partagent cette victoire ou cette défaite », avait-il raconté des années après au Los Angeles Times. « C’était un pile ou face si monumental et unique dans une existence, donc pourquoi ne pas laisser nos fans y participer ? »

Le dirigeant des Suns a donc soumis les fans de la franchise à un vote via la presse locale. La question était : faut-il choisir « pile » ou « face » ? Résultat : 51.2% des votants, d’après le récit de Jerry Colangelo, avaient choisi « face ». Ce dernier appelle alors la NBA pour demander si sa franchise pourra choisir « face » lors du grand jour. Si Milwaukee accepte, alors la ligue n’y voit pas d’objection.

Le 19 mars 1969, à New York, les dès sont jetés. Ou plutôt la pièce de 50 cents est jetée en l’air par le patron de la ligue, J. Walter Kennedy. Elle retombe dans sa main droite sur le côté « face ». Les Suns ont gagné ! Sauf que ce sont bien les Bucks qui ont finalement eu ce premier choix…

Une cigarette enfoncée dans l’oreille !

Alors, que s’est-il passé ? J. Walter Kennedy a tout simplement fini son geste. Il a pris la pièce qui est tombée coté « face » pour la retourner sur sa main gauche, sur le côté « pile » donc.

« On était estomaqué », se souvient Jerry Colangelo, qui était en compagnie de son entraîneur Johnny Kerr, téléphone à l’oreille, au moment de l’annonce. « Sur un simple mouvement de main… C’était dramatique. Dans la foulée, j’ai pris ma voiture pour conduire autour de la ville, pendant des heures, simplement pour évacuer. C’était un tournant pour la franchise. »

Bien évidemment, à l’autre bout du pays, Wes Pavalon, actionnaire principal de la franchise, et John Erickson, vice-président et GM des Bucks, se sautent dans les bras. La joie est telle que lors de cette embrassade, le premier enfonce sa cigarette, alors allumée, dans l’oreille du second.

« Ça a un peu piqué, mais je ne l’ai pas remarqué », expliquera John Erickson, en 2015, à Sports Illustrated. « Je m’en fichais : on avait Lew Alcindor. »

Milwaukee est champion deux ans plus tard…

Ce bonheur sera pleinement justifié. La suite de l’histoire est connue : deux ans après seulement, en 1971, les Bucks seront champions NBA avec un Kareem Abdul-Jabbar MVP des Finals. Et la franchise retrouvera encore les Finals en 1974, face à Boston, même si elle s’inclinera. Les années avec le premier choix de Draft 1969 restent, en attendant le bilan de celles avec Giannis Antetokounmpo, les meilleures saisons de l’histoire de la franchise.

Et pour les Suns ? Leur deuxième choix de Draft se portera sur Neal Walk, un pivot de 2m08, en provenance de Florida, décédé en 2015 et qui avait fini sa vie paraplégique après une opération, en 1987, pour lui retirer une tumeur de la moelle épinière. Il restera cinq saisons dans l’Arizona pour 14.7 points et 8.9 rebonds de moyenne.

Un bilan correct, mais bien maigre face à la légende des Bucks et des Lakers, sextuple MVP et meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. « Il était considéré comme un prix de consolation », concède Jerry Colangelo.