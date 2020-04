[Collector] Quand Kareem Abdul-Jabbar était Lew Alcindor à UCLA

Fin mars, après plusieurs jours de vote pour départager 64 personnalités, Michael Jordan était élu sur les réseaux sociaux « meilleur joueur universitaire de tous les temps », devant Larry Bird en finale. Si l’ancien joueur de North Carolina avait déjà marqué les esprits en NCAA, sa légende aux Bulls a clairement (puisque le début concernait les années universitaires) pesé sur le choix des personnes qui ont voté.

Face à un tel résultat, un joueur peut légitimement se sentir lésé, surtout qu’il a été éliminé par Shaquille O’Neal dans ce même système de vote : Kareem Abdul-Jabbar. Car celui qui s’appelait encore Lew Alcindor à l’époque a imposé une domination inégalée dans le monde universitaire. Une révolution même. Au point de devenir, sous les ordres de John Wooden, tout simplement le meilleur joueur universitaire de l’histoire.

88 victoires pour 2 défaites

Nommé deux fois joueur de l’année en 1967 et 1969, Lew Alcindor va remporter trois titres consécutifs (1967-68-69), et être à chaque fois nommé MOP (meilleur joueur) du tournoi. Il va même en 1969 être le premier joueur à remporter le trophée Naismith qui récompense le meilleur joueur universitaire de l’année.

Durant ses quatre saisons avec les Bruins, le futur pivot des Bucks et des Lakers va donc rafler trois titres, et perdre seulement deux matches sur 90 ! Et encore, lors d’une des défaites contre Houston, lors du « match du siècle », il est blessé à l’œil (ce qui lui vaudra de porter ses fameuses « goggles » en NBA). Lors de la seconde défaite, l’horloge du shoot n’existant pas, l’équipe adverse avait volontairement gardé le ballon pour gagner.

Le dunk interdit pour l’arrêter !

Malgré tout, ses statistiques sont démentielles : 33.1 points et 21.5 rebonds pour la première saison, 29 points et 15.5 rebonds la seconde, si bien qu’en 1967, la NCAA prend une mesure sans précédent pour limiter son impact : interdire le dunk ! Il ne reviendra qu’en 1976.

Logiquement, les chiffres de Lew Alcindor diminuent mais restent exceptionnels : 26.2 points et 16.5 rebonds de moyenne en 1967-1968, puis 24 points et 14.7 rebonds en 1968-1969.

Après quatre saisons pleines, il compile donc 26.4 points à 63 % de réussite au shoot et 15.5 rebonds de moyenne. Sans compter les nombreux records, plus de 40 ans après, de sa prestigieuse faculté qu’il détient toujours. On peut citer ceux de la meilleure moyenne (26.4 points), le plus de points dans une saison (870), le plus de points dans un match (61) ou encore le plus grand nombre de paniers dans un match (26).