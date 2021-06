Quand les Hawks souhaitaient drafter… Giannis Antetokounmpo !

Quintuple All-Star, sacré MVP de la saison régulière à deux reprises (2019, 2020), mais également élu MIP en 2017 puis Défenseur de l’année en 2020, Giannis Antetokounmpo fait les beaux jours des Bucks depuis maintenant huit ans, lui qui a fêté son 26e anniversaire, courant février.

Actuellement à deux petites victoires de disputer les toutes premières Finals de sa carrière, le « Greek Freak » a connu une ascension fulgurante dans le Wisconsin, depuis sa Draft. Alors qu’il était pourtant loin d’être prédestiné à atteindre un tel niveau de jeu, à cette époque.

Mais tout aurait pu être encore très différent s’il avait atterri chez les Hawks, qu’il affronte en ce moment en finale de conférence, en 2013.

Sélectionné à la 15e position par Milwaukee, le 27 juin de cette même année, Giannis Antetokounmpo aurait effectivement pu rejoindre Atlanta si la franchise géorgienne avait monté un échangé pour grimper dans la Draft, elle qui ne bénéficiait que des 17e et 18e choix au premier tour.

Finalement, il n’en fut rien. Bien que tout était réuni pour que le Grec débute sa carrière chez les Hawks, coachés par un certain… Mike Budenholzer, qui l’entraîne aujourd’hui chez les Bucks.

Atlanta, le premier arrêt de Giannis aux États-Unis

Car c’est en se rendant à Atlanta que Giannis Antetokounmpo, dont les voyages se limitaient jusqu’alors à la Grèce, a foulé le sol américain pour la toute première fois. Pour un rendez-vous organisé en secret par les dirigeants de la franchise et les agents du « Greek Freak », Giorges Panou et Alex Saratsis, proches l’un de l’autre.

« À ce moment-là, personne ne savait qu’il venait, hormis notre propriétaire, [Mike Budenholzer], Kenny [Atkinson] et notre GM assistant, Wes [Wilcox] », se souvient Danny Ferry, ancien directeur des opérations basket de la franchise, dans un podcast. « Quand il est arrivé, j’ai rassemblé notre staff et j’ai dit à tout le monde que personne ne devait savoir qu’il nous intéressait. Puis il est venu à la salle. Il faisait sombre et il était avec son frère. Il était tellement joyeux et excité. Comme s’il se disait : ‘Wow, ça va être ça ma vie ! Je vais jouer dans des endroits comme ça, vivre en Amérique, au sein de la meilleure ligue de la planète’. Il avait des étoiles plein les yeux. Ses yeux étaient presque humides, tellement il était enchanté de se trouver aux États-Unis et de jouer en NBA. »

Enchanté par cette entrevue secrète, Giannis Antetokounmpo l’était aussi par l’attention que lui ont porté les Hawks tout au long de celle-ci. Les dirigeants de la franchise géorgienne lui avaient notamment offert tout un tas d’accessoires et d’équipements que l’intéressé conserve précieusement.

« Je les ai encore aujourd’hui, il n’y avait pas moyen que je les rende », confie ainsi le Grec. « Ils m’ont donné des tongs, des chaussettes, des chaussures… Personne ne m’avait offert ça auparavant. J’ai donc dit à Giorges [Panou] : ‘Dis-leur que je ne vais pas leur redonner tout ça, en sachant d’où je viens’. Car si vous offrez une paire de chaussures en Afrique, la personne va s’en souvenir pour le reste de sa vie. Peut-être que c’est comme ça que ça fonctionne en NBA, avec un prospect qui arrive et obtient des choses gratuites. Mais à l’époque, je me disais : ‘Je compte pour eux car ils m’ont donné des trucs gratuitement’. J’ai apprécié chaque seconde [de ce moment]. »

À Milwaukee, Giannis a atteint l’objectif qu’il s’était fixé à Atlanta

Nostalgique, Giannis Antetokounmpo s’est également remémoré une scène précédant son départ de la maison de Danny Ferry. Une demeure qu’il fréquentait pour la première fois et au sein de laquelle il a pu jouer au ping-pong et aux échecs, tout en mangeant des pâtes.

C’est d’ailleurs à ce moment précis que le double MVP, titulaire depuis décembre dernier du plus gros contrat de l’histoire (228 millions de dollars sur cinq ans), s’était juré de tout faire pour vivre dans les mêmes conditions.

« Ils avaient un service de voiturier. Ils plaisantaient avec Giorges [Panou] et ils disaient : ‘On se revoit dans quelques jours, hein ? Allez, on se dit à très bientôt’. Je suis quelqu’un qui visualise beaucoup les choses, donc je m’imaginais déjà à Atlanta. Mais ça n’est jamais arrivé. »

La faute aux Bucks et à leur GM John Hammond, qui donc ont eu la possibilité de sélectionner Giannis Antetokounmpo à la 15e place. Derrière des joueurs comme Anthony Bennett, Cody Zeller, Alex Len, Ben McLemore, Trey Burke, Kelly Olynyk ou encore Shabazz Muhammad. Et sans avoir pu nouer, en amont, une relation similaire à celle tissée par les Hawks avec le « Greek Freak ». Quant aux dirigeants d’Atlanta, ils se sont finalement rabattus sur Dennis Schröder et Shane Larkin avec leurs 17e et 18e choix.