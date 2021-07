Isaïa Cordinier, un bleu chez les Bleus

Appelé en tant que suppléant au stage de Pau, Isaïa Cordinier s’est exécuté sans bouder son plaisir.

Elu dans le meilleur cinq de l’EuroCup (avec Mathias Lessort), l’explosif arrière a également brillé en championnat de France, réussissant une deuxième saison de suite très aboutie à Nanterre, plus complet que jamais avec 5 rebonds et 4 passes en plus de ses 12 points.

« J’essaye de répondre à l’opposition, je me donne à fond »

Appelé en renfort, pour muscler les entraînements et faire partie de cette escouade de challengers face aux Bleus olympiques, il profite à fond de sa première intrusion dans le groupe France au complet.

« Pour le moment, ça se passe très bien. Je suis venu avec l’idée d’aider l’équipe à se préparer au mieux, de profiter de chaque instant pour ma première participation avec les vrais A. Je suis là pour aider. J’essaie de jouer le plus dur possible, je n’ai pas changé mon approche pour les entraînements. »

Drafté par les Hawks en 44e choix en 2016, Isaïa Cordinier a participé aux ligues d’été dans la foulée. Mais il aura dû attendre 2019 pour y retourner, la faute à une saison blanche pour soigner ses genoux. Remis en selle chez lui à Antibes, il a repris sa progression pleine balle en banlieue parisienne.

« Ma présence ici, en tant que suppléant, confirme ma progression ces dernières années. J’ai la chance de pouvoir m’entraîner au quotidien avec des joueurs de niveau supérieur, qui jouent en Euroleague ou en NBA. C’est quelque chose que j’aime bien. J’essaye de répondre à l’opposition, je me donne à fond. Ça permet d’apprendre, et ça me permet de me projeter pour l’avenir. »

« Avec mon agent, on parle d’une seule chose et on se concentre là-dessus… »

Surtout connu pour ses qualités athlétiques et ses dunks spectaculaires, Isaïa Cordinier est devenu un joueur complet et polyvalent, capable de créer pour lui mais désormais aussi pour ses partenaires, avec notamment ce triple double à 20 points, 12 passes décisives, 11 rebonds face à l’Elan Béarnais en mai dernier. En revanche, son 24% à 3-points cette saison fait un peu tache…

« Je peux progresser un peu partout. Je ne me donne pas forcément de limites. Je pense que j’ai encore une belle marge de progression. J’ai encore envie de progresser dans tous les domaines, de renforcer mes points forts et corriger quelques faiblesses. »

En fin de contrat avec Nanterre, Isaïa Cordinier est resté plutôt évasif sur ses pistes actuelles, lui qui est toujours suivi de près par les Nets (qui ont hérité de ses droits) en NBA : « Pas encore. Avec mon agent, on parle d’une seule chose et on se concentre là-dessus… »

« A ce stade, il s’agit de construire des habitudes collectives »

En attendant de rejoindre, peut-être, Timothé Luwawu-Cabarrot de l’autre côté de l’Atlantique, Isaïa Cordinier savoure ses retrouvailles avec son ancien camarade au centre de formation d’Antibes chez les Bleus.

« Je pense que c’est une chance extraordinaire déjà, parce que ça n’arrive pas souvent, voire très rarement. On est parti du centre de formation d’Antibes où on s’entraînait tous les jours tous les deux. On se mettait sur la gueule. De pouvoir se retrouver en Equipe de France, avec des chemins différents, c’est quand même une grande chance. C’était pas un grand pourcentage de chances, mais on va essayer de le reproduire dans les années à venir. »

Pas encore au complet, les Bleus continuent néanmoins d’avancer dans leur préparation vaille que vaille. Le match de jeudi à Malaga face à l’Espagne les attend déjà. Avant le retour le dimanche à Paris.

« On essaye encore de construire, de construire nos habitudes, et de se rapprocher de l’intensité de match. À ce stade, il s’agit de construire des habitudes collectives. Pour nous les suppléants, il faut surtout apporter l’énergie pour s’approcher de l’intensité de match. Le premier jour, on a fait des scrimmages entre les deux équipes, du classique. Et le deuxième jour, il y avait trois cinq majeurs, et on faisait plus de jeu en vague, avec des petits matchs de trois minutes. »

Pas de doute, l’intensité est montée d’un cran à Pau. Avec ses six petites sélections, Isaïa Cordinier engrange : « J’essaie de m’inspirer et de m’imprégner de ce qui se passe sur le terrain. »

Propos recueillis par visioconférence