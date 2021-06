Isaïa Cordinier toujours suivi de près par les Nets

Auteur d’une très belle saison à Nanterre avec 12 points, 5 rebonds et 4 passes par match en championnat de France, et 13 points, 4 rebonds et 3 passes en EuroCup, ce qui lui a permis d’intégrer le meilleur cinq de la compétition, Isaïa Cordinier (1m96, 24 ans) a passé un cap dans sa jeune carrière.

Pas forcément tenté par la G-League…

Drafté en 44e choix par les Hawks en 2016, le jeune arrière tricolore a dû mettre son rêve américain entre parenthèses après une saison blanche, et une opération des genoux en janvier 2018. Ayant néanmoins effectué la Summer League de Las Vegas avec les Nets, qui détiennent désormais ses droits, en juillet 2019, Isaïa Cordinier n’a évidemment pas encore tiré un trait sur la Grande Ligue.

Bien au contraire, après sa belle saison 2020/21 qui l’a remis sur le radar de grands clubs européens, dont le grand Barça (récemment sacré champion d’Espagne), Isaïa Cordinier a récemment expliqué à Nets Daily qu’il était encore en discussions régulières avec la franchise de Brooklyn, où évolue Timothé Luwawu-Cabarrot, un de ses amis proches et comme lui, ancien de la maison antiboise.

« Depuis que je suis gamin, ça a toujours été un rêve. Je suis passé professionnel et ça a commencé à devenir un objectif réel, surtout après être passé par la Draft. Je vois [la NBA] comme le principal objectif de ma carrière. C’est pour ça que je m’entraîne, que je me prépare physiquement et ce pour quoi je joue. »

Appelé en renfort, comme compagnon d’entraînement des Bleus qui se prépareront pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, Isaïa Cordinier n’est plus forcément très chaud pour repasser par la case Vegas et refaire l’expérience « Summer League » et, en fait, son calendrier pourrait ne pas le lui permettre.

Mais si les Nets le lui demandent pour intégrer leur effectif, le bondissant Nanterrien s’alignera. Après, pour jouer en G-League, c’est une autre paire de manches… « Comparé à ces deux ou trois dernières années, je ne suis pas aussi intéressé… Comment dire ? Ce n’est pas une priorité pour moi de jouer en G-League. »

Plus fort après sa grave blessure

Si Axel Toupane et Jaylen Hoard ont réussi à se servir de la G-League comme d’un tremplin pour la NBA, leurs minutes ont tout de même été très limitées une fois dans le grand bain. Pour Isaïa Cordinier, l’idéal serait d’intégrer les Nets au camp d’entraînement et d’y faire ses preuves. Car il se sent plus fort que jamais dans son basket !

« Je pense pouvoir progresser sur tous les aspects de mon jeu encore. Je suis encore jeune dans ma carrière et je peux encore m’améliorer un peu partout. Cette année, je me suis vraiment concentré sur la lecture des défenses adverses, sur les situations de pick & roll, sur mon jeu de passes et sur la régularité de mon tir aussi, à 2 et 3-points. Je pense pouvoir développer encore mon QI basket. J’ai beaucoup de marge de progression. »

De la même manière, sa dure blessure aux genoux a renforcé son mental. Trouver sa place dans un effectif NBA ne semble pas plus difficile qu’une longue rééducation d’un an pour retrouver les parquets…

« Maintenant, je connais mon corps presque parfaitement. Quand un truc ne va pas, je sais l’identifier et je peux analyser la situation de moi-même et travailler dessus. Le plus important, c’est que j’ai beaucoup appris sur moi-même, pas seulement physiquement mais aussi mentalement. Ce fut une sacrée épreuve, avec des moments très difficiles. J’ai eu la chance d’être bien entouré par ma famille et mes proches. Après cette année, je pense être devenu un meilleur athlète et un meilleur homme, c’est certain. »

Plus organisateur et plus polyvalent qu’à ses débuts, Isaïa Cordinier n’a pas non plus perdu ses qualités athlétiques et sa détente exceptionnelle qui en avaient fait un prospect NBA, il y a déjà cinq ans. Plus mature dans son jeu et dans sa tête, il pourrait tout à fait renforcer le contingent tricolore en NBA. La saison prochaine, ou la suivante…