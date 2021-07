A Phoenix, on s’inquiète de l’abandon du masque par les fans

Le relâchement face à la pandémie de Covid-19 a aussi été notable dans les salles NBA, notamment sur les derniers matchs à domicile des Suns au cours desquels de nombreux fans s’affichaient sans masque et dans l’impossibilité de respecter des mesures de distanciation sociale.

Alors que la progression du variant Delta se fait également ressentir en Arizona, la franchise des Suns a rappelé les règles à observer dans son enceinte sur son site officiel, à savoir le port du masque obligatoire sauf pour se restaurer et se désaltérer.

Une règle de plus en plus difficile à faire respecter

Phoenix ayant accueilli jusqu’à 16 000 fans dans sa salle, « il est devenu de plus en plus difficile de faire respecter le port du masque » a pour sa part reconnu Dean Stoyer, directeur du marketing et de la communication des Suns. « Nous attendons toujours des fans qu’ils portent des masques dans toute la salle et qu’ils en portent au bord du terrain, conformément aux règles de la NBA ».

Des efforts devraient être faits de la part de la franchise de l’Arizona pour inciter les gens à garder le masque sur leur visage la majeure partie du temps. Même le docteur Michael White, chef du service clinique de Valleywise Health, basé à Phoenix et donc en première ligne face à cette nouvelle montée de cas positifs, y est allé de ses recommandations.

« Nous recommandons clairement aux gens de porter des masques, à nos fans de porter des masques, puisqu’ils se réunissent dans ces environnements intérieurs, qui ne sont pas bien ventilés, afin de nous aider à réduire le nombre de transmissions de virus que nous voyons, étant donné que ce virus est répandu dans nos communautés », a-t-il rappelé lors d’un point presse cette semaine. « La protection maximale que vous pouvez obtenir en choisissant de participer à ces événements est de porter un masque dans ces environnements ».