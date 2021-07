Timothé Luwawu-Cabarrot, entre rêve olympique et quête de dynamique

Parmi les derniers joueurs encore en compétition, Timothé Luwawu-Cabarrot est arrivé en milieu de semaine à Pau, après de courtes vacances entre le dernier match de playoffs des Nets et la préparation des Bleus qui a déjà commencé depuis maintenant deux semaines.

L’ailier tricolore de Brooklyn a été accueilli à bras ouverts par ses camarades, à commencer par son grand pote d’Antibes, Isaïa Cordinier. En manque de jeu chez les Nets en playoffs (seulement 24 minutes de jeu en tout et pour tout), TLC a les crocs, et c’est tant mieux pour l’Equipe de France !

« Mon intégration s’est très bien passée. Je connais pas mal des joueurs qui sont déjà dans le groupe. Je suis bien physiquement, j’ai la pêche, je suis bien sur mes jambes. J’ai mal nulle part. A ce niveau-là, tout va très bien. Et puis mentalement, je suis prêt aussi. J’étais prêt directement à la fin de ma saison. Je n’étais pas forcément très impliqué à la fin de l’année avec mon équipe pendant les playoffs. Mais ça m’a donné le temps de me mettre directement dans l’état d’esprit de l’Equipe de France. »

« C’est frustrant de devoir se contenter de rien quand on a fait un début de saison, une demi-saison comme je l’avais fait »

Pour sa cinquième campagne NBA, Luwawu-Cabarrot a encore vécu une saison contrastée, démarrant plutôt bien avec 7 points, 2 rebonds à 36% à 3-points avant la pause du All Star Game avant de s’enfoncer petit à petit sur le banc de Steve Nash, à mesure qu’il perdait son adresse de loin (5 points, 2 rebonds à 24% à 3-points). Heureusement, l’optique d’un été en Bleu lui a permis de garder la foi.

« Pas de frustration. Je le prends comme de l’expérience. J’ai été aux côtés de joueurs qui sont considérés parmi les meilleurs aujourd’hui et j’ai beaucoup appris. J’ai vu ce qu’il fallait faire pour gagner. Forcément que c’est frustrant de devoir se contenter de rien quand on a fait un début de saison, une demi-saison comme je l’avais fait. Mais j’ai continué à travailler, je savais que j’avais l’objectif de l’Equipe de France après. J’avais cet objectif en parallèle, donc c’était facile de rester concentré. »

Utilisé à toutes les sauces chez les Nets, Luwawu-Cabarrot nous confirme qu’il ne savait pas trop sur quel pied danser par moments. A 20 minutes de moyenne sur les mois de janvier et février, le Français a semble-t-il été une des victimes de la rotation resserrée généralement choisie par les coachs NBA à l’approche des playoffs…

« On n’a pas forcément eu de discussion par rapport à mon rôle. Cette année, je n’ai pas vraiment eu un seul rôle, ça a été en dents de scie, une fois dans le cinq à jouer 35 minutes, une fois sur le banc qui en joue 20 et une fois qui ne joue pas du tout. Une fois où tu pourras tirer autant que tu veux et une fois où tu dois défendre sur le meilleur joueur adverse et rien faire d’autre. Donc ça a été beaucoup de rôles différents. J’ai l’impression que mes années NBA ont toujours été un peu comme ça, je suis habitué à endosser plusieurs rôles. »

« Je pense que cette question est derrière moi »

En Equipe de France, c’est la même chose, TLC ne sait pas encore trop ce qu’on va lui demander. Avec ses qualités athlétiques et son tir de loin, il sera probablement un joueur important dans la rotation de Vincent Collet. De quoi retrouver le plaisir de jouer en match.

« Pour l’instant, je ne sais pas encore, il n’y a pas eu de discussion par rapport à mon rôle. Je pense que ça va se dessiner au fur et à mesure de la préparation et des matchs. »

En fin de contrat en NBA, Luwawu-Cabarrot n’a pas encore vraiment eu le temps de réfléchir à la suite de sa carrière. Mais pour lui, il n’est plus question de se demander si sa place est en NBA ou en Europe…

« Dans la Bulle, je tournais quand même à 15 points de moyenne, j’ai fait les playoffs. J’ai cinq ans de carrière en NBA, je pense que cette année, j’ai assez prouvé que j’étais un joueur NBA et que j’étais solide; que je pouvais rentrer des tirs et que je pouvais défendre. Je pense que cette question est derrière moi. »

Propos recueillis en visioconférence

Son meilleur match de la saison