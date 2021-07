Bobby Portis, à la folie, passionnément !

Remplacer Giannis Antetokounmpo n’est jamais facile. Encore moins dans un Game 5 d’une finale de conférence et pour une première titularisation en playoffs. C’était pourtant la mission de Bobby Portis, suite au forfait logique du Grec après sa blessure lors du Game 4.

« Mercredi, à la salle d’entraînement, on faisait allusion à ce sujet », raconte le joueur en conférence de presse. « Je ne savais pas vraiment que j’allais commencer la rencontre. Ensuite, au shootaround ce jeudi, avec la séquence vidéo, le coach m’a dit que j’allais être titulaire. C’était cool et j’étais prêt à y aller. »

L’intérieur de Milwaukee a totalement rempli sa mission, en compilant 22 points, 8 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en 36 minutes. Avec Brook Lopez (33 points), ils ont fait mal aux Hawks.

« Il a joué avec passion », constate Mike Budenholzer. « Elle est contagieuse. Ses coéquipiers l’adorent, les fans aussi. C’est fun d’être avec lui et je pense que le public le ressent, comme ses coéquipiers ou les coaches. Il est mature et dur mentalement. Il ne jouait plus contre Brooklyn, mais chaque série est différente. »

Même constat chez Jrue Holiday. « Il apporte cette énergie mieux que personne », insiste l’arrière. « Peu importe comment il joue, il va être remuant, se battre, parler. Tout le monde apprécie quand un joueur communique. Il sait qu’on assure ses arrières. On a adoré sa prestation et il a été énorme pour nous. »

« Je me suis un peu perdu »

Auteur de sa meilleure saison en carrière cette année à Milwaukee, sa plus efficace (11.4 points à 52 % de réussite au shoot et 7.1 rebonds de moyenne en 20 minutes), Portis a réalisé dans cette cinquième manche le match le plus abouti de sa carrière en playoffs.

« J’ai simplement essayé de rester concentré. Giannis absent, je devais monter d’un cran. Je n’ai pas joué les derniers matches contre les Nets, mais je n’ai pas boudé dans mon coin. J’ai continué de travailler, je savais que mon temps allait venir. Les gars ont confiance en moi. »

L’intérieur cherchait de la stabilité depuis quelques années, après des passages à Chicago, Washington et New York. Il semble enfin avoir trouvé un équilibre chez les Bucks.

« Venir ici a été la meilleure décision de ma carrière. J’ai connu des hauts et des bas. En arrivant en NBA, on ne comprend pas vraiment le chemin à parcourir et je ne jouais pas beaucoup. Je ne comprenais pas, et je me suis un peu perdu. Je me suis battu (dans tous les sens du terme d’ailleurs…). Mais c’est ce chemin qui rend les choses savoureuses. Ici, j’ai de bons vétérans comme Giannis et Brook pour me coacher, m’aider à devenir un joueur plus complet. J’ai Khris Middelton et Jrue qui ont confiance en moi et en mon shoot. J’ai un coaching staff qui croit en moi. »