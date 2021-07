Le MVP de la nuit | Les mains en or de Brook Lopez

Giannis Antetokounmpo absent, ses coéquipiers savaient parfaitement qu’il était nécessaire d’en faire plus. Et Mike Budenholzer peut être satisfait puisque le quatuor Holiday-Middleton-Lopez-Portis a compilé 106 points ! De quoi effectivement faire oublier le « Greek Freak », et surtout s’imposer dans cette rencontre décisive. De ce quatuor, on retiendra la performance de Brook Lopez, auteur de 33 points à 78% aux tirs !

« Je crois que c’était une super occasion pour lui d’avoir un peu plus le ballon, et d’essayer de l’utiliser un peu plus » explique Mike Budenholzer. « Il y a quelques actions où il s’est contenté de mettre dedans, mais il l’a fait de manières si différentes. Sur pick-and-roll. Au rebond offensif. Aux lancers-francs. C’est une performance complète, et un effort vraiment impressionnant. C’est tellement un très bon coéquipier. »

« Brook nous simplifie les choses »

Dans les faits, les Hawks ont fait preuve d’une très grande naïveté. D’abord, ils n’ont pas protégé la ligne de fond, et Jrue Holiday a plusieurs fois transpercé la défense pour ensuite servir Brook Lopez en trailer pour un gros dunk. Même chose avec Khris Middleton qui a attiré plusieurs défenseurs avant de servir son pivot qui se présentait au ballon sans la moindre contestation. Ensuite, ils n’ont pas fait les écrans retard, et Brook Lopez, ainsi que Bobby Portis, se sont donné beaucoup de secondes chances.

« Brook nous simplifie les choses » résume Jrue Holiday. « Quand il contrôle la raquette, qu’il sort à 3-points, qu’il va sur ligne des lancers, tout s’ouvre pour nous ».

Ensuite, il y a le toucher et la technique. Brook Lopez a lâché un hook shot de la ligne des lancers, et on l’a vu nous gratifier d’un fadeaway à la Nowitzki. Sans oublier un gros alley-oop à une main. Le tout avec très peu de déchets : 14 sur 18 aux tirs ! Mais aussi de l’activité pour voler deux ballons, et contrer quatre tirs. En début de match, c’est lui qui a donné le ton à la rencontre en contrant et en volant un ballon pour envoyer Bobby Portis au dunk.

« J’ai trouvé qu’on avait fait du très bon boulot pour jouer ensemble » souligne Brook Lopez lorsqu’on l’interroge sur sa performance individuelle. « Jrue et Khris ont fait leur boulot habituel pour nous servir, et quand tout le monde fait ce qu’il sait faire, c’est difficile de défendre. Mais le boulot n’est pas terminé. Il faut garder cette intensité et l’amener à Atlanta pour le Game 6 ».