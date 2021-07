Patrick Beverley suspendu en début de saison prochaine

Sa vilaine poussette dans le dos de Chris Paul l’a envoyé en vacances avant ses coéquipiers, et Patrick Beverley en subit les conséquences puisque le New York Times annonce que la NBA a décidé de le suspendre une rencontre, et le meneur des Clippers purgera sa peine au début de la prochaine saison.

Une suspension qui lui coûtera 170 000 dollars environ, puisque son salaire sera ponctionné de l’équivalent d’un match.

Après son coup de sang, à tête reposée, Patrick Beverley avait tout de même fini par présenter ses excuses à Chris Paul, expliquant « que les émotions ont pris le dessus la nuit dernière. Ce n’était pas destiné contre toi. Bravo pour avoir réussi à atteindre les Finals. Bonne chance ».

https://twitter.com/patbev21/status/1410655434189393920