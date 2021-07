Trashtalking : la savoureuse anecdote de Jamal Mashburn sur Larry Bird avant les JO 1992

Même si la « Redeem Team » de 2008 était magnifique, rien ne remplacera la « Dream Team » de 1992, association mythique des meilleurs basketteurs des années 80-90 réunis pour remettre les Etats-Unis au sommet du basket mondial. Avec Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley ou encore Larry Bird, cet effectif de gala a tout explosé sur son passage, mêlant efficacité et spectacle sur la plus grande scène du monde.

Mais ce qu’on oublie, c’est que toute cette aventure avait commencé par une défaite face à une sélection des joueurs universitaires lors d’un match de préparation. Parmi eux, Jamal Mashburn, alors vedette de Kentucky, avant d’être choisi en 4e position dans la Draft 1993. En compagnie de Darius Miles et Quentin Richardson dans un podcast, « Monster Mash » a raconté une anecdote au sujet de Larry Bird, l’un des rois du trashtalking.

Un premier contact marquant

Une histoire en deux temps avec tout d’abord la première rencontre avec la légende des Celtics.

« Il y avait moi, Bobby Hurley, Allan Houston, Chris Webber, Rodney Rogers, Eric Montross et Grant Hill. On marche dans le couloir pour se rendre sur le parquet et on voit un grand homme blanc et je me dis : « Merde, il ressemble à Larry Bird. » Tu ne te rends pas compte de sa taille jusqu’à ce que tu te retrouves face à lui. Donc il nous voit et commence à nous dire : « Vous êtes les universitaires ? » On lui dit que c’est effectivement nous et il continue en disant : « Prenez du repos car ça va être une très longue semaine pour vous. »

Alors qu’ils s’attendaient à échanger tranquillement, les stars universitaires sont directement mis dans l’ambiance ! Mais à la surprise générale, cette sélection universitaire tient tête aux superstars de la NBA. « On les dominait. On les faisait courir » se souvient Jamal Mashburn. « À un moment, il me semble qu’on menait 72-66 ou quelque chose comme ça et ils ont arrêté le match car soi disant la presse arrivait… C’est de là que que nait cette légende comme quoi Chuck Daly nous avait laissé gagner. Ils ne voulaient pas faire tout un match car ils savaient que ça commençait à devenir compliqué. On voulait montrer qu’on pouvait représenter le pays. »

Il faut rappeler que c’est après la défaite des joueurs universitaires en 1988 à Séoul que la Fédération américaine a décidé de faire appel aux joueurs NBA lors de l’édition suivante.

Rodney Rogers trop confiant

Confiant après cette première confrontation, Rodney Rogers décide de chambrer un Larry Bird handicapé par son dos, et au bord de la retraite. « On rentre à l’hôtel et Rodney Rogers dit au groupe de Larry et Magic : « Hey Larry, tu n’as pas mis un « jumper » depuis 1984. »

Malheureusement pour Rodney Rogers, Magic Johnson a capté ses propos et il les répète à son ami et coéquipier. Le retour de bâton arrivera lors de la revanche. « On arrive le lendemain et franchement je n’avais jamais vu ça. C’est là que je me suis dit qu’ils étaient différents. Magic a donné la balle à Larry sur huit ou neuf possessions de suite. Rodney Rodgers défendait sur lui et à chaque action, Larry annonçait son move. Dribble sur la gauche puis tir avec la planche : panier. Un dribble à droite, spin puis tir : panier. Il a marqué sur huit ou neuf actions de suite. »

La suite sera du Larry Bird pur jus. « Il quitte le terrain, s’allonge par terre, car il ne pouvait pas s’asseoir sur le banc à cause de son dos, et lance à Rodney : « Hey gamin, ça te rappelle 84, hein ? »

D’après Jamal Mashburn, cette démonstration a servi de mise en bouche à l’enfer que subiront les jeunes étudiants lors de cette semaine de préparation.