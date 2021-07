TQO : Luka Doncic entre en scène pour une démonstration de force

Comme Vincent Collet l’annonçait, le Canada et la Turquie seront les candidats à suivre dans le TQO de Victoria. Dans ce tournoi qui désignera le futur adversaire de la France en phase de poules à Tokyo, les deux sélections sont déjà en demi-finales, comme le Brésil et le Mexique à Split, et la Serbie à Belgrade. Pour la Slovénie et la Croatie qui viennent d’entrer en piste, il y a encore un match à gagner.

La Slovénie de Luka Doncic écrase l’Angola

Après de courtes vacances, Luka Doncic était de retour sur les planches hier à Kaunas. Et ça s’est plutôt bien passé pour le « Wonderboy » slovène qui n’a pas eu à forcer son talent à 13 points, 9 passes, 6 rebonds et 5 interceptions en 17 minutes dans une très large victoire face à l’Angola (118-68).

Sous les yeux de Goran Dragic qui était à la Zalgirio Arena pour soutenir son frère Zoran et toute sa sélection, la Slovénie n’a pas fait dans le détail. « J’aimerais tellement qu’il joue avec nous. Il était notre leader à l’EuroBasket 2017. C’est super qu’il soit venu jusqu’ici pour nous soutenir. Ça veut dire beaucoup, pas seulement pour moi mais pour toute la fédération », a soufflé Luka Doncic à ce propos.

« Pour moi, c’est toujours un plaisir de jouer pour la sélection nationale », a réaffirmé le Maverick. « C’est quelque chose que je désire, que j’étais impatient de faire donc je suis content d’être ici. Tout le monde a pris du plaisir et c’est ce qu’on doit rechercher. On a bien commencé. On savait que l’Angola allait être agressif et ils l’ont été pendant tout le match. Ils faisaient encore du pressing à 30 secondes de la fin, je respecte ça. »

Douchée par un bombardement de 3-points vénézuéliens en première mi-temps (10/15), la Corée du Sud a dû s’incliner (94-80). Le trident Michael Carrera (16 points, 12 rebonds, 4 passes), Heissler Guillent (17 points) et Garly Sojo (13 points, 9 rebonds, 4 passes) a permis au Venezuela de résister au retour coréen en troisième quart (28-14).

Malgré Guna Ra (17 points, 10 rebonds) et Daesung Lee (17 points, 8 passes) qui ont été très solides, la Corée du Sud a tout simplement manqué de carburant en dernier quart (24-14), ayant probablement trop donné pour revenir au score en troisième…

Le Canada explose la Chine

Après leur victoire à l’arrachée face à la Grèce, le Canada a pu passer une soirée plus tranquille face à la Chine. Avec pas moins de sept joueurs à 11 points ou plus, dont 20 points pour Andrew Wiggins et 16 pour RJ Barrett, la sélection canadienne a tranquillement disposé de l’Empire du Milieu, malgré un bon match de Mingxuan Hu (24 points).

La star chinoise, Qi Zhou (12 points, 7 rebonds), a été plutôt bien tenu à l’intérieur face à un trident composé de Dwight Powell (12 points, 9 rebonds), Trey Lyles (11 points, 7 rebonds) et Andrew Nicholson (14 points, 7 rebonds en 15 minutes). Pour compléter la belle performance collective canadienne, Nickeil Alexander-Walker (11 points, 8 rebonds, 5 passes) et Lu Dort (11 points, 3 rebonds, 3 passes) ont également apporté leur écot.

Cette deuxième victoire de suite est synonyme de qualification en demi-finale du tournoi pour le Canada qui répond présent.

Victorieux de l’Uruguay hier, derrière un gros match de Cedi Osman (27 points, 9 rebonds), la Turquie a enchaîné un deuxième succès de rang face à la République Tchèque. Le duo de choc des Tchèques, Tomas Satoransky (15 points, 6 passes, 5 rebonds) – Jan Vesely (13 points, 11 rebonds), a pourtant été plutôt bon, mais ça n’a pas suffi face à la force de frappe turque.

Plus en retrait cette fois-ci, Cedi Osman (11 points, 6 passes) a laissé le champ libre à son camarade NBAer, Furkan Korkmaz (20 points), pour prendre le leadership offensif. Dans la peinture, la nouvelle génération – Alperen Sengun (7 points, 7 rebonds, 4 passes) et l’ancienne – Ersan Ilyasova (12 points) – ont parfaitement collaboré.

L’adresse à 3-points, à 12/26 pour les Turcs et seulement 6/23 pour les Tchèques, a également joué un rôle fondamental dans cette qualification de la Turquie pour les demi-finales.

L’Amérique du Sud en force à Split

Il y avait deux confrontations entre une équipe sud-américaine et une équipe européenne au programme hier soir à Split. Et dans les deux cas, c’est l’Amérique du Sud qui l’a emporté, avec le Mexique qui a maté la Russie, et le Brésil (72-64) qui a dominé de bout en bout face à la Croatie (94-67).

En ouverture, le Mexique a encore fait parler son expérience avec ses vieux briscards, Francisco Cruz (21 points, 5 rebonds, 4 passes) et Gustavo Ayon (11 points, 7 rebonds, 6 passes), qui ont fait la chanson à la Russie toute la soirée. Le meneur vétéran, Paul Stoll (11 points, 6 interceptions), a également participé à la fête alors qu’en face, Semen Antonov (13 points) et Andrey Vorontsevich (11 points, 8 rebonds, 6 passes) ont été bien esseulés pour marquer des points.

Symbole de la mauvaise soirée russe, mais aussi d’un creux générationnel important dans le basket russe, Timofey Mozgov a terminé avec plus de balles perdues (5) que de rebonds (4) ou encore de points (2)… Avec 20 balles perdues en tout, dont 10 dans un troisième quart à sens unique (19-7), la Russie s’est tirée une balle dans le pied !

« Ce n’est pas comme ça qu’on voulait commencer le tournoi. C’est une vilaine défaite pour nous », a constaté le coach russe, Sergey Bazarevich, sur le site de la Fiba. « Par moments, on avait l’air bien, on contrôlait le match après 20 minutes mais ce troisième quart nous a tués parce qu’on a perdu 10 ballons. Des pertes de balles inattendus. Félicitations au Mexique, c’est une équipe expérimentée et ils nous ont tenus à 7 points en troisième quart. On voulait revenir, on s’est battu mais on a raté nos tirs. On doit apprendre de cette défaite et être prêt pour le prochain match. »

Pour son entrée en jeu dans le tournoi, la Croatie a été cueillie à froid par le Brésil et son sélectionneur croate, Aleksandar Petrovic. La sélection « auriverde » a dominé les débats de bout en bout avec un très bon Rafael Hettsheimeir (20 points en 21 minutes) mais un encore plus excellent Bruno Caboclo (17 points, 8 rebonds, le tout à 7/10 aux tirs dont 3/4 à 3-points).

À l’image de Bojan Bogdanovic tenu à 2 points en première mi-temps, et qui finit à 16 points mais à 6 balles perdues, ou Mario Hezonja à 9 points mais à 1/7 aux tirs, la Croatie a manqué d’adresse, terminant à 9/32 à 3-points. C’est le vétéran Roko Leno-Ukic (13 points, 4 passes) qui finit meilleur joueur croate dans cette déroute initiale…

La Serbie a encore dû s’arracher…

En laissant Vassilije Micic, Nemanja Bjelica ou encore Nikola Kalinic au repos, la Serbie a fait tourner son effectif mais elle a surtout dû s’arracher encore pour s’imposer face aux Philippines qui se sont accrochés jusqu’au bout en reprenant l’avantage en dernier quart. Pour ne rien arranger, Stefan Jovic a dû quitter ses partenaires sur blessure en fin de match…

Il a fallu un bon Milos Teodosic (13 points, 6 passes, 4 rebonds) mais surtout un deuxième très bon match de suite de Boban Marjanovic (25 points, 11 rebonds et 30 d’évaluation) pour empocher une deuxième victoire de rang (83-76). « À un moment, on s’est relâché. On a joué de manière irresponsable », a regretté le meneur. « Ça nous a forcé à jouer une fin de match incertaine. On ne peut pas autoriser ça. »

En face, le jeune prodige, Kai Sotto, termine à 10 points et 5 rebonds, mais à 3/13 aux tirs seulement. C’est le pivot Ange Kouame (17 points, 7 rebonds) qui a été le meilleur joueur philippin.

LE POINT COMPLET

(Résultats de la veille, puis matchs du jour)

TQO à Belgrade, Serbie

Serbie – Philippines (83-76)

Italie – Porto Rico (16h30)

Philippines – République Dominicaine (20h30)

TQO à Split, Croatie

Mexique – Russie (72-64)

Brésil – Croatie (94-67)

Russie – Allemagne (16h30)

Croatie – Tunisie (20h)

TQO à Kaunas, Lituanie

Angola – Slovénie (68-118)

Vénézuela – Corée du Sud (94-80)

Slovénie – Pologne (15h30)

Corée du Sud – Lituanie (18h30)

TQO à Victoria, Canada

Canada – Chine (109-79)

Turquie – République Tchèque (87-70)

Chine – Grèce (1h05)

République Tchèque – Uruguay (4h35)

