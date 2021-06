TQO : RJ Barrett, Jonas Valanciunas et Boban Marjanovic mettent leurs sélections sur les bons rails

Pendant que la NBA n’en est qu’au stade des finales de conférence, on joue un peu partout pour décrocher les quatre derniers tickets pour les Jeux olympiques de Tokyo. Gros plan sur les résultats de la première journée avec les victoires des favoris comme la Serbie, le Canada ou encore la Lituanie. Trois nations qui jouent à domicile.

La Serbie démarre doucement

Partie sur les chapeaux de roue en servant goulûment l’intérieur, avec Boban Marjanovic (18 points, 10 rebonds) et Nemanja Bjelica (12 points, 6 rebonds), la Serbie a pris un 8-0 d’entrée avant de se faire rattraper. Mais la deuxième vague, incarnée par Filip Petrusev (17 points en 17 minutes, à 7/9 aux tirs) a permis à la sélection serbe de garder ses distances.

En sortie de banc au relais de Vasilije Micic (16 points, 5 passes), Milos Teodosic a bien fait tourner la boutique avec 6 points et 6 passes, dont une entre les jambes du défenseur pour le dunk à deux mains de Petrusev. Le petit meneur Gelvis Solano (1m85) décolle pour un dunk superbe de « hang time » avant d’égaliser à 3-points, et la République Dominicaine passe devant. À la mi-temps, les deux équipes sont dos à dos (47-47)…

La Serbie galère encore au retour des vestiaires derrière la furia des Dominicains, dont Victor Liz à 16 points et 9 rebonds. Toujours au coude à coude à la fin du troisième quart, la Serbie commence à creuser l’écart en dernier quart, sous la houlette de Micic qui enchaîne une volte et une passe aveugle sur la transition. La taille de Marjanovic fait également des dégâts et le duo Teodosic – Petrusev termine le travail, dans la douleur…

« C’était un match difficile pour nous car c’est la première fois qu’on joue ensemble », a réagi Igor Kokoskov, actuel coach du Fenerbahçe et ancien entraîneur des Suns sur le site de la FIBA. « Certains de nos joueurs ont commencé à bosser avec nous il y a deux jours seulement, ce n’est pas facile. Ce match était exactement ce à quoi on s’attendait mais on l’a gagné, c’est le plus important. Ce n’était pas beau à voir mais on a fait le travail. Il y a eu beaucoup d’erreurs de notre part et on doit les corriger. »

Le Canada mate la Grèce

À domicile, le Canada aura dû s’employer pour venir à bout de la Grèce. Les joueurs de Nick Nurse ont effectivement couru après le score pendant toute la première mi-temps, relégués à -6 au début du deuxième quart après un 3-points au buzzer du premier quart de Kostas Sloukas (12 points, 8 passes) et un gros alley-oop conclu par le fugace Blazer, Georgios Papagiannis (11 points, 5 rebonds).

C’est un coup de chaud de Nickeil Alexander-Walker (18 points) qui enchaîne deux tirs à 3-points puis deux layups qui permet au Canada de recoller alors que Rick Pitino demande un temps-mort. Dans le même temps, Kostas Antetokounmpo se montre avec la conclusion au alley-oop mais aussi un joli layup après un slalom spécial dans la défense.

C’est seulement en fin de troisième quart que le Canada reprend l’avantage au tableau d’affichage avec la montée en puissance de RJ Barrett (22 points, 5 rebonds) et d’Andrew Wiggins (23 points, 6 rebonds mais 6 balles perdues). La puissance athlétique du Canada fait ensuite la différence avec Dwight Powell (12 points, 7 rebonds) qui vient écraser un gros dunk sur un layup raté de Lu Dort, avant que Barrett y aille d’un dunk main gauche sur pénétration.

Malgré 12 points, 9 passes mais 5 balles perdues pour Nick Calathes ou encore 14 points, 10 rebonds pour Konstantinos Mitoglou, la Grèce a dû céder au terme d’une deuxième mi-temps perdue de 10 points (51-41).

Dans l’autre match du jour à Victoria, la Turquie de Cedi Osman (27 points, 9 rebonds, 4 passes) a logiquement eu raison de l’Uruguay. Si Furkan Korkmaz (8 points) et le vétéran (sur le banc), Ersan Ilyasova (6 points) ont été discrets, la sélection turque a pu compter sur sa nouvelle pépite, Alperen Sengun, à 15 points et 7 rebonds.

La Lituanie survole le Venezuela

Dès l’entre-deux, Pedro Churrio envoie à 3-points un bon mètre derrière la ligne mais ça sera la seule véritable alerte pour la Lituanie qui a ensuite fait parler sa force de frappe intérieure avec Jonas Valanciunas (20 points, 11 rebonds) qui a dominé les débats de la tête et des épaules, bien aidé en cela par Domantas Sabonis (12 points, 8 rebonds).

À domicile, la sélection balte a fait la différence en deuxième quart (25-18) et a mené le train de bout en bout en deuxième mi-temps. Le Vénézuela s’est vaillamment battu mais Sabonis en début et Valanciunas en fin de dernier quart ont fini le travail sans trop forcer leur talent, dont un ultime alley oop tout en puissance du Grizzly !

En ouverture de soirée, la Pologne s’était facilement défait de l’Angola (83-64) derrière 22 points de Mateusz Ponitka et un très bon AJ Slaughter à 16 points, 6 rebonds et 4 passes. A noter que le Franco-Polonais, Aron Cel, était titulaire et termine à 5 points, 2 rebonds, 2 passes dans cette large victoire initiale.

L’Allemagne à l’usure

Avec ses 30 ans de moyenne, le Mexique est clairement une équipe de vétérans, menée par l’ancien intérieur du Magic et du Real Gustavo Ayon et ses 36 ans ou le meneur Paul Stoll et ses 35 ans. Devant pendant les trois quarts du match, le Mexique a en revanche complètement craqué en dernier quart, encaissant un 20-9 rédhibitoire !

Pourtant, derrière Ayon (18 points, 15 rebonds) et surtout le feu d’artifice de Francisco Cruz (30 points, 7 rebonds, 6 passes), les Mexicains ont longtemps résisté aux coups de boutoirs allemands. Au final, le talent de Isaac Bonga (13 points, 9 rebonds), Moritz Wagner (11 points, 5 rebonds) et du meneur de Châlons-Reims, Joshiki Saibou (17 points) ont fait la différence.

La « Mannschaft » peut en tout cas remercier son intérieur à tout faire, Johannes Voigtmann (10 points, 10 rebonds, 5 passes), impérial durant les moments difficiles des trois premiers quarts temps.

Dans l’autre match de la soirée à Split, le Brésil n’a fait qu’une bouchée de la Tunisie en creusant l’écart à partir du deuxième quart. Salah Mejri (12 points, 7 rebonds) et ses coéquipiers n’ont rien pu faire face aux 42% du Brésil à 3-points, dont un très bon Victor Benite à 15 points, meilleur marqueur du match et Anderson Varejao précieux à 9 points et 8 rebonds.

LE POINT COMPLET

(Résultats de la veille, puis matchs du jour)

TQO à Belgrade, Serbie

République Dominicaine – Serbie (76-94)

Serbie – Philippines (20h15)

TQO à Split, Croatie

Allemagne – Mexique (82-76)

Tunisie – Brésil (57-83)

Mexique – Russie (16h30)

Brésil – Croatie (20h)

TQO à Kaunas, Lituanie

Pologne – Angola (83-64)

Lituanie – Vénézuela (76-65)

Angola – Slovénie (15h30)

Vénézuela – Corée du Sud (18h30)

TQO à Victoria, Canada

Grèce – Canada (91-97)

Uruguay – Turquie (86-95)

Canada – Chine (1h05 du matin)

Turquie – République Tchèque (4h35 du matin)