Le Top 5 de la nuit est un duel entre Giannis Antetokounmpo et Clint Capela. Avant de se blesser, le premier a enchaîné les contres et les dunks, alors que le second est monté au alley-oop (sur l’action de la blessure du « Greek Freak »…) avant de rentrer un « circus shot » totalement improbable derrière le panier !