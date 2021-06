Reggie Jackson répond encore présent

Serge Ibaka, Kawhi Leonard et maintenant Ivica Zubac. Les Clippers ne sont pas épargnés par les blessures dans ces playoffs mais, avec Paul George notamment, ils ont du cœur et du talent. L’ailier (41 points) a été superbe dans ce Game 5 face aux Suns, ainsi que parfaitement soutenu par DeMarcus Cousins, Marcus Morris et Reggie Jackson. Nicolas Batum a aussi été précieux dans un rôle « à la Iguodala ».

Devenu le deuxième meilleur marqueur de l’équipe en l’absence de Kawhi Leonard, Reggie Jackson a inscrit 23 points (8/14 au shoot, 4/7 à 3-pts), dont 8 en dernier quart-temps, notamment deux shoots primés quand les Suns étaient revenus dans la partie. Une remarquable performance de plus dans ces playoffs 2021 pour lui.

« Reggie a été phénoménal, pour nous, durant toute la saison », se réjouit Tyronn Lue après la rencontre. « Il aime ces moments, pour briller au plus haut niveau. Il a parlé toute la journée, au shootaround, avant le match, après… Il a donné le moral à tout le monde. On est dos au mur, et à chaque fois, il a été très bon. »

Paul George, dont il est très proche, confirme que Jackson a eu un impact important moralement, pour les Californiens, autour de ce Game 5. « C’est une des personnes les plus positives », constate l’ancien des Pacers et du Thunder. « Il prend tout de façon détendue et c’est nécessaire dans ces moments. »

Des prestations qui vont payer cet été

Surtout pour rester hermétique à la pression. Sa confiance, renforcée depuis quelques semaines, et une défense de Phoenix parfois imprudente ont fait le reste.

« Il y a eu des moments où on s’est éloigné de lui et il a mis des paniers primés lointains », regrette Monty Williams. « Mais il faut avoir conscience qu’il va les prendre ces tirs, surtout en fin de rencontre. »

Après avoir tourné à 24.5 points de moyenne dans les deux derniers matches contre Utah le tour précédent, Reggie Jackson continue sur sa lancée avec 21.8 points par match dans cette finale de conférence face à Phoenix.

Lui qui a été surpayé lors de ses années à Detroit est au contraire actuellement sous-payé puisqu’il ne touche que 2.3 millions de dollars alors que ses performances en playoffs sont superbes. Cet été, comme il est libre, il devrait retrouver un salaire plus en accord avec son niveau de jeu.

« Il a fait une très bonne saison », conclut Tyronn Lue. « Je suis heureux pour lui : il a enfin sa chance. Il joue très bien dans ces playoffs et montre le joueur qu’il est. C’est agréable de voir ça. »