Le Top 5 de la nuit | Paul George envoie Chris Paul sur les fesses

Reggie Jackson est le grand bonhomme de ce Top 5 avec deux dunks ! Le meneur des Clippers avait un message à faire passer… On retrouve Devin Booker avec son 3-points au buzzer de la première mi-temps. Beaucoup de maîtrise et de lucidité pour combiner la feinte et le shoot juste avant la sonnerie.

Quant à Paul George, il récupère la première place après avoir envoyé Chris Paul au sol. Il y a un contact au niveau des épaules et du coude mais le meneur des Suns était bel et bien déséquilibré par le geste de l’ailier des Clippers.