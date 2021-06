Duncan Robinson liste ses principaux axes de progression

Duncan Robinson s’est fait une belle place parmi les shooteurs les plus efficaces de la ligue en l’espace de deux saisons. C’est d’ailleurs en tant que sniper référencé qu’il s’apprête à vivre sa première free agency. L’arrière sera « free agent protégé » et ça signifie que Miami pourra égaler n’importe quelle offre extérieure pour le conserver.

En attendant le 1er août prochain, le joueur du Heat a profité de son podcast « The Long Shot » pour lister les éléments sur lesquels il voulait progresser durant l’intersaison, à commencer par le renforcement du bas de son corps, pour être plus costaud en défense et se faire un peu moins bouger par les musculeux arrières adverses.

« J’ai quelques déficiences de mouvement, des limitations, peu importe comment vous voulez les appeler. Pour moi, l’important va être la façon avec laquelle j’atténue ces problèmes », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pensait avoir progressé en défense, un souci majeur à ses débuts. « Je pense que j’ai atteint un point vers la fin de l’année où j’étais correct en défense. Je sais aussi que je serai toujours critiqué et qu’à chaque fois que je donnerai un panier, on dira : « Oh, ce type ne peut pas défendre une chaise ». Mais ceci étant dit, j’ai fait beaucoup de progrès depuis que je suis en NBA. Il s’agit maintenant de savoir comment continuer à aller de l’avant ».

Essayer d’être plus agressif vers le cercle en attaque

Pour ce qui est de l’attaque, Duncan Robinson se sait identifié comme shooteur avant tout. Son objectif est donc de diversifier sa palette, à commencer par aller chercher plus de points sur le drive et donc d’essayer d’aller plus souvent sur la ligne, alors qu’il n’a shooté qu’un lancer en moyenne par match.

« Bien sûr, je dois garder mes armes principales. J’ai conscience des domaines dans lesquels je suis bon. Je pense que c’est une partie de ma force en tant que joueur. Je sais qui je suis, et je n’essaie pas d’en faire plus que ça. Cela dit, il ne faut jamais se mettre dans une case. Il est donc toujours possible de s’améliorer et de se développer », a ajouté le joueur de 27 ans. « J’ai beaucoup de marge de progression sur le plan offensif, en particulier sur les paniers à 2-points. Si je prends un lay-up de plus par match, c’est deux points. Si je vais sur la ligne une fois de plus par match, et je suis un assez bon tireur de lancers francs (87% en carrière), c’est aussi deux points de plus. Ça fait passer d’une moyenne de 13 points ou quelque chose comme ça par match à 17, et ça fait une grande différence sur l’ensemble d’une saison en NBA ».

L’alternance a aussi des bienfaits dans le « spacing » tant recherché par les shooteurs du Heat. Reste à savoir si Duncan Robinson fera toujours partie de l’effectif la saison prochaine où s’il exportera ses talents hors de Floride.