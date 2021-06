Are You Reddish ?

Eloigné des terrains à cause d’une blessure au tendon d’Achille, Cam Reddish a redécouvert les joies de la compétition.

Après trois quarts-temps rondement menés par Milwaukee, les deux coaches ont ouvert leur banc pour la dernière période du match. L’occasion pour l’ancien ailier de Duke de retrouver le terrain et des sensations.

« C’était bien. J’étais impatient d’être de retour. Evidemment, c’était un peu bizarre au début mais plus le match avançait, plus je me sentais à l’aise » confesse l’ailier en interview . « Je suis impatient d’être au prochain match. »

Seul motif de satisfaction pour Trae Young

Ancien coéquipier de Zion Williamson et RJ Barrett à Duke, Reddish a subi son premier coup d’arrêt dans sa jeune carrière, et le Hawk doit remettre la machine en route, et ce « garbage time » était idéal pour se dégourdir les jambes. « Pour être honnête, c’est la seule bonne nouvelle de la soirée. » avoue Trae Young lors de la conférence de presse. « Le voir de retour était incroyable et il a bien joué. Il était agressif donc c’était vraiment un de nos rares motifs de satisfaction. »

À seulement 21 ans, il connait déjà les galères liées aux blessures et cette expérience lui servira pour le reste de sa carrière. « J’ai eu des jours plus compliqués que d’autres. Mais c’est tout un processus et j’essaye d’y croire. Tout part de la confiance que j’accorde au staff médical. J’essaye de ne pas trop y penser et d’aborder ça, au jour le jour. Ceci dit, je me sens bien pour l’instant. »

Le sophomore a tout pour lancer sa carrière. Il a vu Lloyd Pierce être remercié après avoir eu quelques différends avec lui et se retrouve désormais entouré d’une belle équipe de jeunes ne demandant qu’à s’affirmer dans le haut de la conférence Est. « Je ne sais pas où j’en serais sans eux, vraiment. Ils m’ont soutenu sans arrêt, m’ont dit de rester prêt, que mon heure allait venir. J’ai pris tous ces conseils et je me suis maintenu en forme. Pour l’instant ça marche. »

En espérant que les blessures le laissent tranquille quelque temps. « Comme je l’ai dit, je ne vais pas trop y penser. Ça arrive. Je vais faire confiance à Dieu et à ce qu’il a prévu pour moi. C’est tout ce que je peux dire. »