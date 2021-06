Quand la Nike Air More Uptempo voit rouge

Les six premiers mois de l’année ont été le théâtre du retour en force de la Nike Air More Uptempo, qui fête ses 25 ans, avec la ré-intronisation de modèles rétro ou de nouveaux coloris. Le dernier modèle en date, dont la date de sortie serait imminente, livre un assemblage de noir, blanc et d’ « University Red » déjà utilisé lors la version « Hoop Pack », sortie en 2017.

La base de la tige, en cuir noir, contraste avec le rouge éclatant faisant ressortir le « AIR » sur l’empeigne et le « swoosh » en blanc et rouge à l’avant de la chaussure. Le talon est également en rouge où on trouve une autre virgule en noir. La semelle extérieure blanche et le 8 en blanc sur le haut du talon, complètent le design.

Pour l’heure, la Nike Air More Uptempo « Black/Red »est annoncée à 120 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Nike KD 14 « Home » qui se pare de blanc pour matcher avec le maillot Association Edition des Brooklyn Nets de Kevin Durant !