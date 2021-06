Des premiers playoffs au parfum de revanche pour Deandre Ayton

Les débuts de Deandre Ayton en NBA n’ont pas été simples du côté de Phoenix, mais son travail accompli depuis trois ans porte ses fruits sur sa première campagne de playoffs.

Trop limité ? Trop soft ? Pas assez investi ? En manque de compréhension du jeu ? Le n°1 de la Draft 2018 a tout entendu, payant notamment le fait d’être sorti de la même cuvée que Luka Doncic et Trae Young. Depuis son arrivée dans la grande ligue, Deandre Ayton ne se sent en tout cas pas considéré à sa juste valeur. Pour lui, seul un titre NBA pourrait changer les choses !

« Je pense que les gens doutent encore de moi », a-t-il déclaré après la deuxième victoire des Suns sur les Clippers, ponctué par son alley-oop monumental à la dernière seconde. « Il se peut que je fasse tourner quelques têtes parmi les personnes qui connaissent le basket, comme les dirigeants, et les personnes qui connaissent vraiment le jeu. Je sais que je fais probablement un pas dans la bonne direction. Mais je ne pense pas que le monde le voit vraiment. Mais si je vais au bout, c’est là que je peux avoir ma réputation, qu je peux devenir une star ».

Le travail, meilleure réponse à ses « haters »

Jusqu’à présent, malgré les doutes et les mésaventures qui ont marqué ses premiers pas en NBA, comme lorsqu’il a été contrôlé positif à un diurétique en 2019/20, la principale force de Deandre Ayton a été de toujours croire en lui.

« Les joueurs sont critiqués tous les jours. Mais vous devez savoir quel genre de joueur vous êtes. Qu’on vous considère négativement ou positivement, vous devez travailler lorsque personne ne vous regarde, faire preuve de constance tous les jours ».

Aujourd’hui dans la lumière, comme l’ensemble de sa franchise, des joueurs, au coach, en passant par le « front office », Deandre Ayton n’oublie pas la genèse de cette incroyable épopée, évoquant l’épisode de la « bulle » d’Orlando, dont Phoenix est ressorti invaincu sur ses huit derniers matchs de saison régulière.

« Les choses ont commencé à changer dans la bulle », a-t-il ajouté. « J’ai vu chacun d’entre nous grandir. Nous avons gagné quelques matchs et nous avons commencé à mettre le bon effectif en place. C’est pourquoi nous sommes ici, pour être honnête. Tout ce que nous faisons maintenant a été construit dans la bulle. Gagner est devenu contagieux et nous avons ajouté des éléments comme CP 3, Jae Crowder, E’Twaun Moore, Langston Galloway et Torrey Craig. Ce sont des gars qui connaissent et ont joué à des niveaux élevés comme celui-ci. C’est pour moi la meilleure explication quant à la façon dont j’ai fait basculer ma carrière en quelque chose de positif ».

Contrôlé positif au révélateur des playoffs

Les playoffs ont permis de le révéler au grand jour. Deandre Ayton affiche pourtant exactement les mêmes stats en carrière que sur cette campagne de playoffs, à 16 points et 10 rebonds par match. La seule différence réside dans son efficacité, à plus de 72% sur les 12 premiers matchs de postseason !

Le pivot ne force rien, et joue tout simplement juste au plus haut niveau mondial, particulièrement sur les deux premiers matchs de la finale de conférence, à 22 points (75.7% de réussite) et 11.5 rebonds.

« Sa croissance est continue à chaque match des playoffs », a pour sa part glissé son coéquipier Devin Booker. « J’ai l’impression qu’il a appuyé sur le bouton. Il l’a allumé et il ne veut pas regarder en arrière. Il sent que sa confiance est là. Il sait qu’il est une grande force et il est en train de comprendre qu’il est capable de bouger et de bien défendre tout en faisant de bons écrans et en se plaçant au bon endroit. Il a aussi ajouté son « jumper » à mi-distance. Il peut apporter de façons bien différentes ».