Team USA : Steve Kerr impatient de collaborer à nouveau avec son mentor, Gregg Popovich

Alors qu’il restait sur deux titres consécutifs de champion NBA à la tête des Warriors, le troisième en quatre ans, Steve Kerr avait fait preuve de beaucoup d’humilité en acceptant de rejoindre Gregg Popovich comme assistant au sein du staff de Team USA, en octobre 2018.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait accepté ce nouveau challenge, le stratège de Golden State n’a pas manqué l’occasion de rappeler à quel point l’opportunité de travailler avec celui qu’il qualifie comme « son mentor » et avec qui il a remporté deux titres de champion NBA à San Antonio, pouvait être précieuse. Aujourd’hui encore, le constat est toujours le même, et la perspective de continuer d’apprendre à ses côtés reste prépondérante.

« Il y a deux raisons. La première, c’est que ce sont les Jeux olympiques », a-t-il déclaré. « Et donc l’idée était de partir avec toute la famille, vivre cette expérience ensemble, aller voir d’autres événements. Tout ça n’est plus d’actualité. Si la première raison n’est plus là, la deuxième reste très puissante, puisque c’est de pouvoir travailler avec Gregg Popovich, qui est l’un de mes meilleurs amis, mon mentor en NBA pour ce qui est du coaching, et auprès de qui je sais que je peux beaucoup apprendre. Cet aspect du deal est vraiment attrayante et j’ai vraiment hâte d’y être ».

Accompagner Team USA au sommet

Steve Kerr n’a jamais participé aux Jeux olympiques et sa seule expérience internationale en tant que coach date d’il y a un peu moins de deux ans, lors de la Coupe du Monde 2019. Les Américains avaient terminé 7e après avoir notamment perdu face à la France en quarts de finale, un adversaire qu’ils retrouveront dès le premier match à Tokyo.

Au-delà de la possibilité d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès, auréolé de ses huit titres de champion NBA, Steve Kerr veut avant tout accompagner son groupe à accomplir son objectif.

« L’une des choses que j’aime aux Jeux olympiques, c’est que les entraîneurs ne reçoivent pas de médailles d’or, tout tourne autour des athlètes. Je pense que c’est génial, parce que c’est de ça qu’il s’agit. En tant qu’entraîneur, ce que vous essayez de faire, c’est d’aider les gens à réaliser leurs rêves (…). La motivation est là. C’est sûr, l’expérience sera incroyable et ce ne sera pas facile. Le basket-ball international est très compétitif ».