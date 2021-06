Ime Udoka va devenir le nouveau coach des Celtics !

Candidat malheureux depuis plusieurs saisons à des postes d’entraîneurs vacants, Ime Udoka décroche enfin la timbale, et pas n’importe où puisqu’il va succéder à Brad Stevens aux Celtics.

Âgé de 43 ans, Ime Udoka a fait ses gammes dans le staff de Gregg Popovich entre 2012 et 2019, avant de prendre du galon aux Sixers comme premier assistant de Brett Brown. Pressenti ensuite pour prendre la suite de Jim Boylen aux Bulls, il s’était fait doubler sur le fil par Billy Donovan, mais il avait rebondi aux Nets pour épauler Steve Nash.

Spécialiste défensif, le voilà donc récompensé et selon ESPN, Jaylen Brown et Jayson Tatum avaient vanté ses qualités auprès de Brad Stevens après l’avoir côtoyé avec Team USA à la Coupe du monde 2019. Préféré à Chauncey Billups, Ime Udoka a un passé de joueur plutôt original.

Passé par la France

Non-drafté à sa sortie de Portland State, il avait enchainé les piges pendant plus de sept ans en NBDL, en Argentine, et même en France du côté de Vichy avant de finalement décrocher un contrat à Portland.

Titulaire après seulement douze matchs avec les Blazers, il avait tout de suite tapé dans l’œil des Spurs. Dès son arrivée au Texas, sa passion et son éthique de travail attirent instantanément Mike Budenholzer et Brett Brown, alors assistants de Gregg Popovich, qui lui conseillent de devenir entraîneur.

Et neuf ans plus tard, le voilà ainsi à la tête de l’équipe de l’une des franchises les plus prestigieuses.