Preview Playoffs 2021 | Milwaukee (3) – Atlanta (5)

On attendait les Nets et les Sixers en finale de conférence, et finalement les Bucks et les Hawks ont déjoué les pronostics. Il faut dire qu’ils ont profité d’un coup de main du sort puisque Milwaukee a affronté une formation privée d’abord de James Harden, puis de Kyrie Irving, tandis qu’Atlanta a défié des Sixers privés depuis le Game 3 de Danny Green et avec un Joel Embiid diminué. Mais, les deux formations sont allés chercher leur qualification à l’extérieur, dans une ambiance bouillante, et ils méritent leur place en finale de conférence.

Pour les Bucks, c’est une vraie libération après le lourd échec face au Heat en 2020, et même cette défaite en finale de conférence en 2019 après avoir mené 2-0 face aux Raptors. Cette fois, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont toutes les cartes en main pour aller en finale. Pour les Hawks, ce n’est que du bonus depuis la victoire face aux Knicks au premier tour. À l’image de Trae Young, Atlanta mêle enthousiasme, jeunesse et force de caractère. Suffisant pour créer une troisième surprise ?

PRÉSENTATION DES BUCKS

Le cinq de départ : J. Holiday, K. Middleton, G. Antetokounmpo, P.J. Tucker, B. Lopez.

Le banc : J. Teague, B. Forbes, P. Connaughton, B. Portis.

Le coach : M. Budenholzer.

Un seul absent chez les Bucks : Donte DiVincenzo, leur titulaire au poste d’arrière. Pour le remplacer, Mike Budenholzer n’a pas décidé de faire du poste pour poste face aux Nets. C’est P.J. Tucker qui s’est invité dans le cinq, notamment pour s’occuper de Kevin Durant, et Khris Middleton a joué davantage à l’arrière.

Pour le reste, c’est du classique, et Milwaukee s’appuie sur un groupe de huit, neuf joueurs alors que Bobby Portis a disparu face à Brooklyn ! Sans lui, les Bucks ont renversé les Nets, mais il faudra sans doute le relancer pour le remettre en confiance, et faire souffler Giannis Antetokounmpo en prévision d’une éventuelle finale NBA.

POINTS FORTS

Un trio de stars au top. Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday n’ont pas failli face aux Nets, et même s’il y a eu des passages compliqués, ils ont cette capacité à aller au-delà de leur rôle. Ces trois-là sont de remarquables défenseurs, et il n’y a pas forcément besoin que les trois soient dans un grand soir en attaque pour que les Bucks s’imposent. On l’a vu dans le Game 7 avec un Jrue Holiday très maladroit, mais ultra-important par sa défense sur James Harden. La bonne nouvelle, c’est que les trois sont en pleine santé, et là encore, le Game 7 a démontré que leur endurance était précieuse dans la prolongation.

Une défense retrouvée. Pour « sweeper » le Heat au premier tour, les Bucks avaient pu compter, d’une part, sur une attaque de feu (115 points marqués sur 100 possessions) et, d’autre part, sur une défense de fer (95 points encaissés sur 100 possessions). Face aux Nets, l’attaque n’a pas été au même niveau, mais la défense a été remarquable, encaissant 107.3 points pour 100 possessions. C’est 10 points de moins pour les Nets, meilleure attaque de la saison régulière. Milwaukee, c’est une défense dure, efficace dans tous les secteurs, et aucune équipe ne peut rivaliser avec leur cinq.

Le premier quart-temps. Les Bucks ont la faculté de réussir leurs entames de match avec un différentiel de +17.2 points sur 100 possessions. C’est évidemment énorme, et contrairement aux Sixers, les coéquipiers de Khris Middleton ont la capacité à ne pas flancher.

POINTS FAIBLES

Le jeu sur demi-terrain. À l’image de Giannis Antetokounmpo, les Bucks aiment courir, se projeter vers l’avant, et marquer rapidement. Mais en playoffs, les défenses prennent le pas, et ça fait trois ans désormais que Milwaukee apparaît emprunté sur jeu placé. Au fil des rencontres face aux Nets, le Grec s’est adapté, et il a délaissé le shoot à 3-points pour punir à mi-distance ou provoquer près du cercle. Réputé pour ses 3-points, Milwaukee doit gagner en patience sur attaque placée. Là encore, Giannis Antetokounmpo est visé, puisqu’il en est à 1 sur 13 à 3-points quand il reste plus de 18 secondes au chrono.

Le cas Bobby Portis. C’est le grand disparu de la rotation alors qu’il avait effectué une belle saison régulière et tourné à 11 pts et 5 rbds de moyenne face au Heat. Le problème, c’est qu’il a des absences défensives, et Mike Budenholzer l’a carrément repoussé au bout du banc. On ne l’a plus vu depuis le Game 4, mais face aux Hawks, il devrait revenir dans la rotation pour répondre à Danilo Gallinari. Atlanta fait davantage confiance à son banc que Brooklyn, et Bobby Portis aura un rôle à jouer.

PRÉSENTATION DES HAWKS

Le cinq de départ : T. Young, K. Huerter, B. Bogdanovic, J. Collins, C. Capela

Le banc : D. Gallinari, T. Snell, C. Reddish, L. Williams, O. Okongwu, S. Hill

Le coach : Nate McMillan

La saison des Hawks s’est jouée en deux temps. Avant et après le 1er mars. Ce jour-là, Lloyd Pierce prend la porte et Nate McMillan le remplace. Avec 14 victoires et 20 défaites, Atlanta déçoit malgré les ambitions de l’automne et un changement est nécessaire.

Avec Nate McMillan et malgré une infirmerie qui a eu du mal à se vider totalement, les Hawks retrouvent des couleurs, voient arriver Lou Williams en échange de Rajon Rondo et concluent la seconde partie de la saison avec un bilan de 27 succès et 11 revers (3e bilan de la NBA sur cette période). Après avoir battu les Knicks et les Sixers, c’est avec Phoenix l’équipe la plus en confiance du dernier carré. Seule inquiétude, le genou de Bogdan Bogdanovic.

POINTS FORTS

Le pick-and-roll. Après James Harden aux Rockets, c’est au tour de Trae Young de profiter des écrans et des « roll » de Clint Capela. Le Suisse pose de gros écrans pour son meneur, et ensuite c’est à lui de lire la réaction de la défense. Même rôle pour John Collins qui a l’avantage de pouvoir jouer le « pick-and-pop » pour varier les plaisirs. Pour Trae Young, c’est un régal puisqu’il peut sanctionner à 3-points, par des « floaters » ou des passes lobées pour ses intérieurs. À Milwaukee, on vient de tenir tête au Heat puis aux Nets, et Jrue Holiday et Brook Lopez sont de très bons défenseurs, capables de bien défendre sur le pick-and-roll.

La confiance. Les Hawks sont déjà tout heureux d’être là, et c’est typiquement le genre d’adversaires difficiles à maîtriser. D’autant que les joueurs n’hésitent pas à l’ouvrir, comme Trae Young et Clint Capela au premier tour, puis John Collins au second avec son T-Shirt hommage à son dunk sur Joel Embiid. Les Hawks savent déjà que leur saison est réussie, et une finale NBA n’est pas une finalité, contrairement aux Bucks.

POINTS FAIBLES

La défense sur Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton. Les Hawks n’ont pas, sur le papier, un joueur capable de freiner Giannis Antetokounmpo. Comme les Nets, les Hawks peuvent choisir de le laisser au large, mais on a bien vu que le Grec avait su s’adapter, et le duo Capela-Collins risque d’être en difficulté.

L’inexpérience. Même si les Hawks ont désormais deux séries dans les jambes, quatre joueurs du cinq de départ découvrent les playoffs. Ils sont jeunes, ils sont bourrés de talent, mais ils tombent sur un ogre ! Les Bucks, c’est un peu les anti-Hawks, et ils semblent avoir retenu les leçons du passé comme on l’a vu face au Heat au premier tour. En sortie de banc, le duo Williams-Gallinari est expérimenté, mais ils disputent leur première finale de conférence, et ils auront du costaud face à eux.

Les déplacements à Milwaukee. Les Hawks n’ont plus gagné à Milwaukee depuis cinq ans. Certes, c’était en saison régulière, et les joueurs et les coaches ont évidemment changé, mais le trio Young-Collins-Huerter ne s’est jamais imposé dans le Wisconsin.

CLÉS DE LA SÉRIE

La défense sur Trae Young. Après avoir déjoué les plans des Sixers et les grands bras de Ben Simmons, Trae Young va se retrouver face à un défenseur plus classique, mais tout aussi efficace : Jrue Holiday. Le meneur des Hawks doit se préparer à souffrir, et à voir apparaître devant lui des joueurs mobiles et dotés d’une grosse envergure. Mais même maladroit et/ou bien défendu, Trae Young a une influence immense sur un match, mais si les Bucks parviennent à le freiner, c’est tout Atlanta qui toussera.

L’impact physique. Les Bucks viennent de remporter un combat aux points dans un choc de poids lourds. Milwaukee, c’est très, très, très costaud, et à tous les postes. On le répète mais la densité physique de ce groupe est énorme, et ce n’est pas un hasard si Milwaukee est numéro 1 au rebond dans ces playoffs, et numéro 2 en défense. Il y a de l’envergure, de l’intimidation, mais aussi de la taille et de l’expérience. Un cocktail qui peut faire exploser les Hawks des deux côtés du terrain.

SAISON RÉGULIÈRE

25 janvier : Milwaukee – Atlanta (129-115)

16 avril : Atlanta – Milwaukee (109-120)

26 avril : Atlanta – Milwaukee (111-104)

VERDICT

Les Bucks ont passé le plus gros obstacle, et les Hawks semblent en manque de physique et de défense pour leur tenir tête. Trae Young doit s’attendre à un traitement bien plus musclé, et il va devoir composer avec une défense multi-couches qui verrouille parfaitement l’accès au cercle. À Atlanta, personne n’a le talent d’un Kevin Durant, d’un Kyrie Irving ou d’un James Harden pour créer ses propres tirs et faire vaciller la défense des Bucks.

On a vu que Trae Young, par sa création, et par son entente avec ses deux intérieurs, pouvait être influent sans marquer de points. Mais sur la durée d’une série, il aura besoin d’un autre joueur capable de faire la différence sur le un-contre-un. Lou Williams en est capable mais il n’est plus aussi percutant qu’aux Clippers, et Bogdan Bogdanovic a un genou qui grince, et ça limitera son impact. Sous les panneaux, John Collins et Clint Capela pèseront davantage que les Nets, et peut-être que c’est par eux, par leur complémentarité et leur complicité avec Trae Young, que viendra le salut d’Atlanta.

Milwaukee 4-1

CALENDRIER

Game 1 : à Milwaukee, mardi 23 juin (02h30, dans la nuit de mardi à mercredi en France)

Game 2 : à Milwaukee, jeudi 25 juin (02h30)

Game 3 : à Atlanta, samedi 27 juin (02h30)

Game 4 : à Atlanta, lundi 29 juin (02h30)

Game 5* : à Milwaukee, mercredi 1er juillet (02h30)

Game 6* : à Atlanta, vendredi 3 juillet (02h30)

Game 7* : à Milwaukee, dimanche 5 juillet (02h30)

* Si nécessaire.