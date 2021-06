Les Warriors s’attendent à revoir Klay Thompson en décembre

Quand les Warriors vont-ils libérer le « monstre » comme l’appelle James Wiseman ? La date de retour de Klay Thompson, après ses deux grosses blessures (ligament croisé du genou, puis rupture du tendon d’Achille), c’est une des énigmes qui va agiter le début de saison prochaine, non seulement de Golden State mais aussi de la ligue.

La perspective de revoir les « Splash Brothers » sur les parquets, deux ans après leur dernier match ensemble pendant les Finals 2019, fait saliver tout le monde. Sauf que Bob Myers reste prudent.

« On en saura un peu plus quand on arrivera au training camp », annonce déjà le GM de la franchise à NBC Sports. « Il y a une différence entre faire du cinq-contre-cinq, ce qu’il fera d’ici là, et jouer un match NBA. On devra alors savoir quand ce sera le bon moment. C’est difficile à évaluer, car ça dépend de sa façon de franchir les obstacles dans sa rééducation. »

Une rééducation qui fut parfois difficile à vivre puisque le triple champion était déjà passé par ce long processus en 2019/20, avant de se blesser à nouveau en novembre 2020. Onze mois après sa rupture du tendon d’Achille et plus de deux ans après son dernier match, pourra-t-il être en tenue à la reprise, dans quatre mois ?

« Je pense l’avoir dit officiellement, je ne crois pas qu’il sera là pour le premier match de la saison en octobre », prévient ainsi Bob Myers. « Thanksgiving ? Noël ? Je pense que le plus probable, ça reste décembre. »